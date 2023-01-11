Новый командующий военной операцией на Украине прошел через Чечню

11 января 2023, 23:26

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Командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции на Украине назначен генерал Валерий Герасимов, который участвовал в контртеррористической операции в Чечне и, в частности, арестовал полковника Юрия Буданова. Сергей Суровикин, назначение которого на этот пост три месяца назад поддержал Рамзан Кадыров, понижен до заместителя командующего.

Как писал "Кавказский узел", командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции 10 октября 2022 года был назначен генерал Сергей Суровикин, который во время Второй чеченской военной кампании командовал 42-й гвардейской мотострелковой дивизией. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал это назначение. Позднее он одобрил и предложенный Суровикиным отвод российских войск в Херсонской области. Похвала Кадыровым генерала Суровикина за отвод войск из Херсона на фоне критики ими же генерала Лапина за похожую ситуацию под Лиманом объясняется "циничными внутрикремлевскими разборками" и желанием влиять на Путина, к которому близок Суровикин, сочли опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Сегодня министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции начальника Генерального штаба ВС России, генерала армии Валерия Герасимова. Его заместителями назначены главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким, сообщило сегодня ведомство.

"Повышение уровня руководства Специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных Сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)", - указано в сообщении в Telegram-канале Минобороны России.

Герасимов в 1998-2003 годах - заместитель командующего армией, начальник штаба - первый заместитель командующего армией, далее - командующий 58-й общевойсковой армией в Северо-Кавказском военном округе. В годы командования Валерия Герасимова подразделения армии участвовали в контртеррористических операциях на территории Чечни, указано в его биографии, опубликованной сегодня ТАСС.

Именно Герасимов принимал участие в аресте Юрия Буданова, сообщила 8 ноября 2012 года "Газета.ру".

Юрий Буданов - бывший полковник российской армии и командир 160 танкового полка, участвовавший в двух чеченских войнах. Во время Второй чеченской войны он похитил и убил 18-летнюю чеченку Эльзу Кунгаеву. В июле 2003 года суд приговорил Буданова к 10 годам лишения свободы, лишил звания полковника и ордена Мужества. Выйдя по условно-досрочному освобождению в январе 2009 года, Буданов вскоре был убит уроженцем Чечни Юсупом Темерхановым, говорится в биографической справке о Юрии Буданове, подготовленной "Кавказским узлом".

Оценки Кадырова не сказались на карьерах Суровикина и Лапина

Генерал Сергей Суровикин, который во время Второй чеченской военной кампании командовал 42-й гвардейской мотострелковой дивизией, в октябре 2022 года был назначен командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции в Донбассе. Кадыров тогда высказал уверенность, что генерал Сергей Суровикин исправит в лучшую для России сторону ситуацию в зоне проведения специальной военной операции. Однако по решению Шойгу Суровикин понижен до заместителя командующего.

После начала военной операции Рамзан Кадыров неоднократно критиковал армейских начальников и стратегию Минобороны в целом. Так, 1 октября 2022 года Рамзан Кадыров раскритиковал Минобороны за решение отвести войска из Красного Лимана из-за угрозы их окружения. Помимо Генштаба, глава Чечни подверг критике и генерала Лапина, который, по данным Кадырова, руководил на Лиманском направлении. Однако позднее Кадыров, напротив, стал выступать с поддержкой действий ведомства. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

29 октября 2022 года гостелеканал "Грозный" сообщил, что Александр Лапин, которого Рамзан Кадыров дважды жестко раскритиковал за просчеты во время военной операции на Украине, снят с должности командующего войсками Центрального военного округа. Временно исполняющим обязанности командующего войсками Центрального военного округа стал начальник организационно-мобилизационного управления, генерал-майор Александр Линьков, сообщила пресс-служба округа, не уточнив, с чем связана временная замена раскритикованного Кадыровым генерал-полковника Лапина. Однако 10 января источник в Минобороны сообщил, что генерал-полковник Александр Лапин, которого жестко критиковал глава Чечни, назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск вооруженных сил.

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