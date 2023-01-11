Власти Красноармейского района оспорили отказ закрыть мусорный полигон в Полтавской

11 января 2023, 03:41

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Администрация Красноармейского района и общественная организация "Зеленая станица" обжаловали отказ Арбитражного суда Краснодарского края о закрытии мусорного полигона в станице Полтавской.

Как писал "Кавказский узел", активисты движения "Полтавская против свалки" объединились с созданной в этом году местной общественной организацией "Зеленая станица" для участия в судебных процессах по искам прокуратуры и администрации Красноармейского района о закрытии мусорного полигона в станице Полтавской. Иск прокуратуры был удовлетворен судом 7 октября, второй рассматривается в Арбитражном суде. 2 ноября представитель Росприроднадзора заявил в суде, что свалка "не оказывает негативного влияния на окружающую среду". По мнению ведомства, полигон исчерпает свой ресурс только в 2024 году, а сейчас проверки "никаких нарушений не установили". 30 ноября Арбитражный суд Краснодарского края отказался удовлетворить иск администрации Красноармейского района о закрытии полигона.

Жители станицы Полтавская жалуются на проблемы с экологией из-за мусорного полигона, куда свозятся бытовые отходы из других районов. 5 сентября протестующие станичники перекрыли дорогу мусоровозам. Администрация района направила в суд иск с требованием закрыть мусорный полигон, сообщил 8 сентября глава муниципалитета Юрий Васин.

Администрация Красноармейского района Краснодарского края и некоммерческая организация "Зеленая станица" обжаловали решение Арбитражного суда Краснодарского края, который отказался закрыть мусорный полигон в станице Полтавской. Районные власти выступают в процессе истцом, а общественная организация - третьим лицом, пишет 10 января "Коммерсант", ссылаясь на арбитражную картотеку.

24 января в Краснодарском краевом суде запланировано рассмотрение дела по иску владельца полигона, который обжалует решение Красноармейского районного суда, согласно которому были полностью удовлетворены требования прокуратуры об обязании устранить все нарушения природоохранного законодательства на полигоне, говорится в сообщении в телеграм-канале "Полтавская против свалки".

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы Полтавской, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

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