Юристы прокомментировали включение Резника в список террористов и экстремистов

09 января 2023, 11:23

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Включение ростовского журналиста Сергея Резника в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга вряд ли усложнит ему жизнь, поскольку он проживает за границей и не пользуется услугами российских финансовых учреждений, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 декабря 2022 года Сергей Резник был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Ростовский журналист сообщил, что против него возбуждено уже четвертое уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму.

24 октября 2021 года стало известно, что ростовский журналист Сергей Резник был объявлен в розыск Центром по противодействию экстремизму в Ростовской области. Резник, который живет за пределами России, предположил, что причиной стала его профессиональная деятельность. 13 июля УФСБ по Ростовской области сообщило, что в отношении Резника возбужденно дело по статье о публикации недостоверных сведений о российской армии. Также Резник обвиняется в вымогательстве денег у директора рынка в Ростове-на-Дону. Это уголовное дело в отношении Резника стало третьим с начала 2021 года. Журналист подчеркнул, что Грузия, где он сейчас находится, вряд ли выдаст его в случае запроса на экстрадицию от России.

Если человек находится за рубежом и не пользуется российскими платежными картами и счетами, то включение его в список Росфинмониторинга сложно назвать действенной мерой, считает юрист Тимофей Широков.

"Список Росфинмониторинга действует только на территории России. Если у человека есть счета, карты на которые он получает зарплату, пенсию, пособия и тому подобное, то да. Ему будет ограничено право пользования счетами. Он не может больше определенной суммы тратить в месяц. Но если таковой зависимости нет, то заграницей он не ограничен в открытии счетов и карт. Более того. Возможно, даже частные переводы из России в страну пребывания могут проходить, так как не привязаны к определенным счетам или же переводы на иное имя", – сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Защиту Сергея Резника не уведомляли о возбуждении новых дел с его участием, рассказала адвокат Татьяна Мойшина, которая защищает интересы Резника. "Постановление о возбуждении четвертого уголовного дела мне никто не вручал. Поэтому говорить о нём беспредметно. Лишь после того, как документы будут у меня, готова буду дать правовую оценку", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается предыдущих дел, то вынесено постановление о привлечении Резника в качестве обвиняемого, уточнила Мойшина. "Но пока не было ознакомления. И говорить о них сможем только, когда они пойдут в суд. Пока неясно по всем ли трем делам сразу будет отправлено. Но у органов предварительного следствия есть возможность отправить в суд дела для заочного судопроизводства", – сказала защитница.

Она уточнила, что дата передачи дел в суд пока остается неизвестной.

Адвокат также подчеркнула, что ей неизвестно в связи с каким именно делом Резник был включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. "Чтобы наложить арест на счета Резника органы следствия должны пойти в суд за решением. У меня нет сведений, выходил ли орган следствия в суд", – добавила Мойшина.

Сам Сергей Резник отметил, что ФСБ начала проявлять интерес к финансовым операциям, которые он совершает, как минимум за полтора года до включения его в список Росфинмониторнга.

"Уже полтора года назад ФСБ стало вызывать людей для допросов. Тех людей, которые переводили деньги мне на счета. А "Сбербанк" "по щелчку" чуть ли не участкового полицейского может раскрыть тайну вкладов любого человека. Я думаю, именно для этого, чтобы "Сбербанк" предоставил сведения, возбудили первое дело по инициативе сенатора", – сказал Сергей Резник корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что уже около полугода не совершает транзакций в финансовых учреждениях России и потому не зависит от них.

Напомним, в марте 2022 года Сергей Резник был заочно арестован по делу о реабилитации нацизма (статья 354.1 УК РФ) из-за поста в Telegram. Следователи полагают, что 22 июня 2021 года в одном из Telegram-каналов, который связывают с журналистом, появился пост к годовщине начала Великой Отечественной войны. Экспертиза нашла в нем "лингвистические и психологические признаки оправдания нападения фашистской Германии на Советский Союз", передало 2 марта 2022 года "ОВД-Инфо"**.

Сергей Резник – ростовский журналист, писавший о коррупционной деятельности губернатора. С ноября 2013 года отбывал тюремный срок, был признан политзаключенным. Освободился из заключения в конце октября 2016 года. Был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2013". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Сергея Резника.

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* внесен в перечень террористов и экстремистов.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.