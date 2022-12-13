Житель Адыгеи обвинен в распространении фейков об армии

13 декабря 2022, 18:32

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Уголовное дело против жителя Красногвардейского района Адыгеи Игоря Короткова поступило в суд. Следствие сочло распространенную им информацию в мессенджере WhatsApp фейками о российской армии.

Красногвардейский районный суд Адыгеи рассмотрит уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя Игоря Короткова, которого обвинили в распространении "фейков" о российской армии через переписку в мессенджере WhatsApp, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

По данным следствия, в марте 2022 года житель Красногвардейского района, "разместил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию в интернет-мессенджере WhatsApp ссылку на видеоролик, содержащий ложные сведения о деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации". Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, указано в сообщении на сайте Следкома по Адыгее.

"Кавказский узел" также писал, что Майкопский горсуд в сентябре признал виновной Елену Сумину в распространении фейков про российскую армию (часть 1 статьи 207.3 УК РФ). Как следует из данных в карточке дела на сайте суда, пенсионерка разместила в Instagram* комментарий под новостью о патриотическом флешмобе в поддержку военной операции на Украине. В ходе суда она признала вину. Суд оштрафовал ее на 209 тысяч рублей.

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