13 декабря 2022, 18:32

Житель Адыгеи обвинен в распространении фейков об армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Уголовное дело против жителя Красногвардейского района Адыгеи Игоря Короткова поступило в суд. Следствие сочло распространенную им информацию в мессенджере WhatsApp фейками о российской армии. 

Красногвардейский районный суд Адыгеи рассмотрит уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя Игоря Короткова, которого обвинили в распространении "фейков" о российской армии через переписку в мессенджере WhatsApp, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

По данным следствия, в марте 2022 года житель Красногвардейского района, "разместил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию в интернет-мессенджере WhatsApp ссылку на видеоролик, содержащий ложные сведения о деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации". Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, указано в сообщении на сайте Следкома по Адыгее.

"Кавказский узел" также писал, что Майкопский горсуд в сентябре признал виновной Елену Сумину в распространении фейков про российскую армию (часть 1 статьи 207.3 УК РФ). Как следует из данных в карточке дела на сайте суда, пенсионерка разместила в Instagram* комментарий под новостью о патриотическом флешмобе в поддержку военной операции на Украине. В ходе суда она признала вину. Суд оштрафовал ее на 209 тысяч рублей. 

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Депутат в Майкопе предупреждена за несогласованный автопробег в поддержку армии", "Житель Майкопа оштрафован за дискредитацию военных", "Жители Адыгеи и Кабардино-Балкарии обвинены в дискредитации российских военных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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