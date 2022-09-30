30 сентября 2022, 02:59

Майкопчанка осуждена за распространение фейков

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд признал виновной в распространении фейков о российский армии жительницу Майкопа Елену Сумину.

Как писал "Кавказский узел", 5 сентября уголовное дело в отношении жительницы Майкопа Елены Суминой, обвиняемой в распространении фейков об армии, поступило в городской суд Майкопа.

Майкопский горсуд рассмотрел дело Елены Суминой по уголовной статье о фейках про российскую армию (часть 1 статьи 207.3 УК РФ). Вынесен обвинительный приговор, следует из карточки дела на сайте суда. Какое именно наказание Суминой назначил суд, не сообщается.

Часть 1 статьи 207.3 Уголовного кодекса России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации) была введена 4 марта. Она предусматривает штраф от 700 тысяч до полутора миллионов рублей или до трех лет лишения свободы.

В карточке дела указано, что заседание по делу было назначено на 19 сентября, однако оно не состоялось из-за неявки подсудимого. Единственное заседание по этому делу прошло 21 сентября.

Комментариев Суминой или ее представителей относительно решения суда не поступало.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Полицейский на Кубани оштрафован за дискредитацию армии", "Власти Адыгеи сообщили об убитом на Украине контрактнике", "Суд назначил штраф за дискредитацию армии детскому тренеру из Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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