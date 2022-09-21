Майкопчанка обвинена в распространении фейков об армии

21 сентября 2022, 18:26

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Уголовное дело в отношении жительницы Майкопа Елены Суминой, обвиняемой в распространении фейков об армии, поступило в городской суд Майкопа.

Майкопский городской суд рассматривает дело Елены Суминой по уголовной статье о фейках про российскую армию, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Как следует из карточки дела на сайте Майкопского городского суда, оно поступило в суд 5 сентября, на 19 сентября было назначено первое заседание. Последний раз данные в карточке дела обновлялись 15 сентября.

Часть 1 статьи статьи 207.3 Уголовного кодекса России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации) была введена 4 марта. Она предусматривает штраф от 700 тысяч до полутора миллионов рублей или до трех лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что житель Адыгеи Онар Джафаров оштрафован на 30 тысяч рублей. Суд признал его виновным в дискредитации российских военных после порчи баннера.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.