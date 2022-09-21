Житель Адыгеи оштрафован за дискредитацию армии

21 сентября 2022, 05:20

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Суд назначил 30 тысяч рублей штрафа жителю Адыгеи Онару Джафарову, признав его виновным в дискредитации российских военных после порчи баннера.

Как писал "Кавказский узел", 28 августа в разные районные суды Краснодара поступили четыре административных дела о дискредитации российских военных в отношении Онара Джафарова.

Ленинский суд Краснодара оштрафовал жителя Адыгеи Онара Джафаров на 30 тысяч рублей. Суд счел дискредитацией российских вооруженных сил то, что Джафаров нанес надпись на баннер в поддержку спецоперации на Украине, сообщили 20 сентября "Кавказ. Реалии"*.

Заседание суда прошло без его участия, говорится в сообщении.

Дело Джафарова по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил) поступило в суд 26 августа, решение по делу было принято 19 сентября, следует из карточки дела на сайте Ленинского суда Краснодара.

Часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, рассказал в марте краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

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