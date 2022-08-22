Полицейский на Кубани оштрафован за дискредитацию армии

22 августа 2022, 11:53

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Суд в Крымском районе Кубани оштрафовал на 40 тысяч рублей сотрудника полиции, признав дискредитацией военных его публичные высказывания.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). К 7 июня, по данным правозащитников, Кубань вошла в тройку регионов-лидеров по числу административных дел о дискредитации армии.

Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, рассказал в марте краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

Крымский райсуд Кубани назначил штраф в 40 тысяч рублей сотруднику роты ППС районного ОМВД, признав его виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно административному материалу, собранному по информации краевого УФСБ, сотрудник полиции, находясь при исполнении должностных обязанностей, в присутствии других людей "публично призывал к воспрепятствованию" использования Вооруженных сил России на Украине, высказывая свое мнение "в части неправомерности действий РФ".

"В судебном заседании мужчина свою вину в совершении указанного административного правонарушения признал в полном объеме, в содеянном раскаялся", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале объединенной пресс-службы.

Часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Управление МВД по Краснодарскому краю, по состоянию на 11.48 мск, не прокомментировало на своем сайте решение суда.

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