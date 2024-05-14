Астраханские сельчане сочли компромиссным решение проблем с водой после жалоб ветерана Путину

14 мая 2024, 23:44

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После жалоб на проблемы с подачей воды ветерана Великой Отечественной войны Александра Илларионова президенту России водоснабжение в селе Тишково восстановлено, но чтобы избежать новых аварий, давление воды снизили, рассказали сельчане. Ресурсоснабжающая организация ООО "Цифровой водоканал", по словам главы села, устранилась от ликвидации прорывов.

Как писал "Кавказский узел", ветеран Великой Отечественной войны Александр Илларионов призвал чиновников решить ко Дню Победы проблему с водоснабжением села Тишково Володарского района Астраханской области. Он дважды обращался к президенту России с просьбой о помощи — Тишково с ноября 2023 года испытывает острую проблему с водоснабжением. Первый раз видеообращение с его участием записали местные активисты. Второй раз — члены общественного движения (Народный Фронт). Проблема с водой в селе не решается больше полугода, прорывы происходят и на старых, и на новых участках водопровода. Астраханская прокуратура сообщила, что, отреагировав на жалобу 103-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Тишково на проблемы с водой, внесла представление директору ресурсоснабжающей организации, и право ветерана на надлежащее водоснабжение восстановлено. При этом ведомство не сообщило, какова ситуация с водоснабжением остальных жителей села.

Жители села Тишково в Володарском районе еще в ноябре 2023 года жаловались на отсутствие водоснабжения, но обращения к властям не дают результатов. Проблему взял на контроль губернатор. В январе глава Следкома Александр Бастрыкин пообещал контролировать проверку по жалобе сельчан. 22 апреля жители Тишково рассказали, что проблема с водоснабжением остается нерешенной, 25 апреля местные власти заявили, что не могут решить ситуацию своими силами.

Проблема подачи воды в Тишково решена частично, рассказала дочь ветерана Клавдия Александровна. "9 мая отца поздравляли — и районные власти, и областные. До дня Победы к нему приезжал районный прокурор. Но решения проблемы водоснабжения в поселке так и нет. Вода в краны сейчас поступает, но давление слабое. У кого насосы подкачки есть — в дома вода поступает: можно как-то душ принимать, стиральные машинки работают. Но с подкачкой. А у кого нет насоса — сидят без воды", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Соседка Илларионовых, не назвавшая своего имени, рассказала, что живет на улице Гагарина, в отдалении от насосной станции водоканала. У нее нет насоса в домохозяйстве. "Подкачки нет, воды в кранах нет. И так с ноября месяца периодически без воды сидим. Сил уже это терпеть нету", - возмутилась женщина.

Клавдия Александровна подчеркнула, что проблему с водоснабжением "нужно во всем селе решать, а не только реагировать на жалобы отца".

Игорь Серенко оказывает помощь своей теще, которая проживает на улице Ленина в Тишково. Игорь сказал корреспонденту, что насос в доме подкачивает воду. "Напор слабый. Но проблема решена, я думаю. Авральный режим помощи тещи закончился. Перешли на легкий режим. Теща сама справляется с поливом огорода и с уборкой дома", - сказал Игорь.

Жительница села Елена сказала корреспонденту "Кавказского узла", что с 9 мая у нее также появилась вода в доме. Пожаловалась она только на слабое давление в трубах. "Но мы понимаем, что если дадут должное давление в старую систему труб — начнутся прорывы. И будем опять без воды сидеть. Пусть хоть так", - сказала женщина.

Ее соседка Светлана также сообщила, что в ее доме появилась вода, но пожаловалась на слабый напор. "Переживаем, чтобы прорывов не было. В июне обещают жару, нужно огород поливать. Рассаду посадили. Без воды его не вырастить", - сказала Светлана. Обе женщины проживают на улице Полевая.

Глава Тишковской сельской администрации Александр Анисимов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что водоснабжение в поселке обеспечивается за счет помощи районной администрации - силами районных властей был установлен насос на летний поливной сезон. Анисимов сообщил, что за работой насоса следит один пенсионер. Насос этот "не новый". "Управление ЖКХ районной администрации нам здорово помогает. Обеспечиваем водой школу. Летом будет водоснабжение. Но старая система труб нас подводит. Если бы "Цифровой водоканал" хотя бы две аварии устранил — нам бы это помогло. А лучше семь аварий устранить. Но от них пока с декабря прошлого года помощи нет", - возмутился глава поселковой администрации.

Анисимов рассказал, что одну аварию он лично устранял. Бригада, устанавливающая новый водопровод, предоставила ему трактор для этих целей. Анисимов пояснил причину низкого давления в трубах. "Если дадим (давление) по норме, начнутся прорывы в старой сети", - сказал он.

Глава сельской администрации также отметил, что "вопрос оплаты за водоснабжение, кому платить — районной администрации или Цифровому водоканалу, совершенно непонятен". "Его нужно адресовать юристу районной администрации", - заметил Александр Анисимов.

Представление ресурсоснабжающей организации ООО "Цифровой водоканал" с требованием решить проблему водоснабжения поселка Тишково подлежит безотлагательному рассмотрению, подчеркнул юрист Сергей Иващенко.

"В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла", сославшись на статью 24 Федерального закона N 2202-1 "О прокуратуре РФ".

Корреспондент "Кавказского узла" не смог дозвониться в ООО «Цифровой водоканал». Но в соцсетях появилась информация о том, что с 15 апреля ресурсоснабжающая организация начала мероприятий "по обеспечению поливного сезона на территории обслуживаемых населенных пунктов" Володарского района. ООО «Цифровой водоканал» порекомендовал своим абонентам, имеющим приусадебные участки у дома, «произвести установку приборов учета воды». Размер оплаты за холодное водоснабжение, если вода используется для полива рассчитывается по формуле: коэффициент на полив участка нужно умножить на поливную площадь, затем на тариф. Коэффициент на полив участка в Тишковском сельсовете — 0,45.

Получить комментарий в районной администрации по телефону не удалось. Сотрудница администрации предложила отправить на имя главы района официальный запрос.