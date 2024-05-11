11 мая 2024, 05:35

Прокуратура отчиталась о решении проблем с водой ветерана из Тишково

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Астраханская прокуратура сообщила, что, отреагировав на жалобу 103-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Тишково на проблемы с водой, внесла представление директору ресурсоснабжающей организации и право ветерана на надлежащее водоснабжение восстановлено. При этом ведомство не сообщило, какова ситуация с водоснабжение остальных жителей села.

Как писал "Кавказский узел", ветеран Великой Отечественной войны Александр Илларионов призвал чиновников решить ко Дню Победы проблему с водоснабжением села Тишково Астраханской области. В селе перебои с подачей воды уже как минимум полгода. Ранее этот вопрос взяли на контроль губернатор и Следком, однако она остается нерешенной. Жители Тишково сообщили 6 мая, что проблема с водой в селе не решается больше полугода, порывы происходят и на старых, и на новых участках водопровода.

Жители села Тишково в Володарском районе еще в ноябре 2023 года жаловались на отсутствие водоснабжения, но обращения к властям не дают результатов. Проблему взял на контроль губернатор. В январе глава Следкома Александр Бастрыкин пообещал контролировать проверку по жалобе сельчан. 22 апреля жители Тишково рассказали, что проблема с водоснабжением остается нерешенной, 25 апреля местные власти заявили, что не могут решить ситуацию своими силами.

Прокуратура Астраханской области 9 мая опубликовала сообщение о проблемах с подачей воды в домовладение 103-летнего ветерана Великой Отечественной войны из села Тишково. По данным ведомства, оно отреагировало на публикации в средствах массовой информации о нарушениях прав ветерана и провело проверку соблюдения законодательства о водоснабжении.

В сообщении отмечается, что в Тишково в настоящее время ведутся работы по замене системы водоснабжения в связи с изношенностью, из-за этого в доме ветерана нет бесперебойного и круглосуточного водоснабжения.

Ведомство отчиталось, что внесло представление директору ресурсоснабжающей организации, "по результатам рассмотрения которого право на надлежащее водоснабжение восстановлено". При этом не конкретизируется, каким образом оно восстановлено, а также не сообщается, как обстоят дела с восстановлением права на надлежащее водоснабжение остальных жителей Тишково.

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Примечание:

"Сельчане в Астраханской области добились внимания Бастрыкина к проблеме с водой", "Жители астраханского села пожаловались на двухнедельное отсутствие воды", "Власти объяснили проблему с больницей села в Астраханской области нехваткой бюджета".

Автор: "Кавказский узел"

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