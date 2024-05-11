Прокуратура отчиталась о решении проблем с водой ветерана из Тишково

11 мая 2024, 05:35

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Астраханская прокуратура сообщила, что, отреагировав на жалобу 103-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Тишково на проблемы с водой, внесла представление директору ресурсоснабжающей организации и право ветерана на надлежащее водоснабжение восстановлено. При этом ведомство не сообщило, какова ситуация с водоснабжение остальных жителей села.

Как писал "Кавказский узел", ветеран Великой Отечественной войны Александр Илларионов призвал чиновников решить ко Дню Победы проблему с водоснабжением села Тишково Астраханской области. В селе перебои с подачей воды уже как минимум полгода. Ранее этот вопрос взяли на контроль губернатор и Следком, однако она остается нерешенной. Жители Тишково сообщили 6 мая, что проблема с водой в селе не решается больше полугода, порывы происходят и на старых, и на новых участках водопровода.

Жители села Тишково в Володарском районе еще в ноябре 2023 года жаловались на отсутствие водоснабжения, но обращения к властям не дают результатов. Проблему взял на контроль губернатор. В январе глава Следкома Александр Бастрыкин пообещал контролировать проверку по жалобе сельчан. 22 апреля жители Тишково рассказали, что проблема с водоснабжением остается нерешенной, 25 апреля местные власти заявили, что не могут решить ситуацию своими силами.

Прокуратура Астраханской области 9 мая опубликовала сообщение о проблемах с подачей воды в домовладение 103-летнего ветерана Великой Отечественной войны из села Тишково. По данным ведомства, оно отреагировало на публикации в средствах массовой информации о нарушениях прав ветерана и провело проверку соблюдения законодательства о водоснабжении.

В сообщении отмечается, что в Тишково в настоящее время ведутся работы по замене системы водоснабжения в связи с изношенностью, из-за этого в доме ветерана нет бесперебойного и круглосуточного водоснабжения.

Ведомство отчиталось, что внесло представление директору ресурсоснабжающей организации, "по результатам рассмотрения которого право на надлежащее водоснабжение восстановлено". При этом не конкретизируется, каким образом оно восстановлено, а также не сообщается, как обстоят дела с восстановлением права на надлежащее водоснабжение остальных жителей Тишково.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.