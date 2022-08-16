Суд назначил штраф за дискредитацию армии детскому тренеру из Сочи

16 августа 2022, 18:27

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Председатель Лазаревского первичного отделения партии "Яблоко", детский тренер Даниил Хегман оштрафован на 30 тысяч рублей за пацифистское изображение в соцсети, которое он разместил до начала военной операции на Украине.

Лазаревский районный суд города Сочи признал виновным в дискредитации вооруженных сил председателя Лазаревского первичного отделения партии "Яблоко", детского спортивного тренера Даниила Хёгмана. Штраф активисту партии составил 30 тысяч рублей, сообщила сегодня партия "Яблоко" на своем официальном сайте.

Административный протокол на Даниила Хёгмана был составлен участковым Лазаревского района Сочи за пацифистское изображение на странице в соцсети "Вконтакте", которое было опубликовано до начала военной операции на Украине. Судья Наталья Козырева отклонила ходатайство Хёгмана о назначении лингвистической экспертизы. На вопрос активиста "Яблока" о том, как он будет оплачивать штраф с небольшой тренерской зарплаты и с четырехмесячным ребенком на руках, она не ответила, указано в сообщении на сайте партии.

Партией объявлен сбор средств на оплату штрафов активистами. Всего с 24 февраля оштрафованы за "дискредитацию армии" по крайней мере 24 активиста и сторонника партии "Яблоко". На них составлен 31 административный протокол, говорится в собщении.

Административное дело поступило в суд 15 августа, следует из данных на сайте Лазаревского районного суда Сочи. Информации об итогах рассмотрения материалов в отношении Хёгмана на сайте суда не содержится.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая краснодарская активистка Яна Антонова подала жалобу на постановление Ленинского районного суда Краснодара, который 7 апреля оштрафовал ее за дискредитацию вооруженных сил России. Однако суд в Краснодаре оставил в силе решение оштрафовать Яну Антонову за дискредитацию армии на пикете. Активистка в своем Telegram-канале попросила помочь ей оплатить штраф.

4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ), часть 1 которой предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное ее нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, рассказал в марте краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.