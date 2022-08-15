Яна Антонова попросила помощи с оплатой штрафа

15 августа 2022, 10:18

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Суд в Краснодаре оставил в силе решение оштрафовать Яну Антонову за дискредитацию армии на пикете. Активистка в своем Telegram-канале попросила помочь ей оплатить штраф.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая Яна Антонова подала жалобу на постановление Ленинского районного суда Краснодара, который 7 апреля оштрафовал ее за дискредитацию вооруженных сил России.

Краснодарский суд оштрафовал активистку Яну Антонову на 30 тысяч рублей за антивоенный пикет, который она провела 27 февраля. Антонова была признана виновной в дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

Краснодарский краевой суд утвердил решение Ленинского районного суда 22 июня, не уведомив Яну Антонову о заседании, сообщила сама активистка в своем Telegram-канале 14 августа. "Я дискредитировала армию 27 февраля в одиночном пикете. Суд в неразберихе почему-то пишет, что 25 февраля. Сумма штрафа 30 тысяч. Буду очень признательна за помощь в оплате штрафа!" – написала Антонова, указав номер не своей карты и фамилию владельца.

"На мою собственную карту уже в течение двух с половиной лет наложен арест по делу ФБК*", – пояснила она.

Свой пост активистка сопроводила скриншотом первой страницы постановления Ленинского районного суда от 7 апреля. В тексте решения суда указано, что Антонова разместила в Telegram фотографию, "на которой Антонова с плакатом в руках с текстом [антивоенного содержания]". "То есть своими действиями Антонова призвала к воспрепятствованию использования вооруженных сил", – говорится в постановлении.

Напомним, в октябре 2019 года у Яны Антоновой прошел обыск по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК)*. Тяжелобольная мать активистки была допрошена, а счета пенсионерки арестовали. Активистка расценила блокировку счетов как форму давления. Антонова сообщила, что 4 ноября 2020 года арест со счетов матери был снят. Однако 24 марта стало известно, что счет матери Антоновой вновь арестован. На арестованных по делу ФБК* счетах матери находятся деньги, которые она планировала тратить на своего сына-инвалида детства, и теперь они живут только на маленькую пенсию, сообщила Яна Антонова. Она также указала, что арест счетов причиняет огромное беспокойство семидесятилетней женщине. Басманный суд Москвы в своем постановлении признал ее сотрудницей штаба Навального**. 16 апреля Следком России отказал Антоновой в снятии ареста счета по делу ФБК*, сообщил 10 мая Telegram-канал "Команда Пивоварова".

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* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны экстремистскими организациями, по решению суда их деятельность прекращена. 25 января Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.