Яна Антонова обжаловала штраф за дискредитацию российской армии

04 мая 2022, 07:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

3 мая Яна Антонова подала жалобу на Постановление Ленинского районного суда Краснодара, который 7 апреля оштрафовал ее за дискредитацию вооруженных сил России. На положительный результат апелляции она не надеется.

Как писал «Кавказский узел», Краснодарский суд оштрафовал активистку Яну Антонову на 30 тысяч рублей за антивоенный пикет. Антонова была признана виновной в совершении правонарушения по статье административного кодекса 20.3.3 КоАП РФ ч.1 ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности").

Антонова выходила на пикет у памятника Высоцкому 27 февраля, через несколько дней после начала спецоперации. 3 мая она обжаловала данное постановление о штрафе на 30 тысяч рублей. В жалобе Антоновой (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") в частности говорится, что с данным постановлением она не может согласиться, поскольку суд "ошибочно установил совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности".

«Согласно текста обжалуемого постановления фраза ..., которая была написана на плакате, с которым я вышла в одиночный пикет, направлена против спецоперации вооруженных сил РФ в Украине, а также расклейка стикеров с этой фразой якобы является призывом воспрепятствования использования вооруженных сил России с целью защиты международного мира», - указала активистка, отметив, что в ее плакате не шло речи о спецоперации на Украине.

Кроме того, Антонова указала, что суд сослался как на допустимые доказательства на протоколы доставления, административного правонарушения и задержания и "не дал оценки тому, что вопреки требованиям ч.2 ст. 25.7 КоАП РФ на рапорте инспектора ОИАЗ нет даты и резолюции руководства". Яна Антонова требует отменить постановление суда.

Антонова также рассказала, что Басманный суд вызывал ее на 29 апреля по делу Навального*, свидетелем. Поехать на это судебное заседание она не смогла, так как у нее нет на это средств. «Следственный комитет РФ любезно уведомил меня, что они 29 апреля собираются ходатайствовать перед Басманным судом о продлении ареста моих счетов по делу ФБК**. Арест длится уже три года. К деятельности ФБК** я никогда отношения не имела. На моем счету было 13 рублей... По делу ФБК** арестованы также и счета моей мамы. Учитывая значительность суммы - около полутора миллионов рублей (она всю жизнь откладывала эти деньги, чтобы обеспечить моего брата, у которого инвалидность первой группы), арест ее счетов причиняет ей огромное беспокойство. Ей семьдесят лет. Басманный суд в своем постановлении признал ее сотрудницей штаба Навального*. Мама думает, что ее средства решили попросту у нее отнять. Обжаловать такие решения нет никакого смысла», - считает Яна Антонова.

"Кавказский узел" ведет тематическую страницу "Преследование активистов".

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* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны экстремистскими организациями, по решению суда их деятельность прекращена. 25 января Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов. (Фонд борьбы с коррупцией), ** организация, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.