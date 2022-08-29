Четыре протокола о дискредитации армии составлено на жителя Краснодара

29 августа 2022, 00:10

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В разные районные суды Краснодара поступили четыре административных дела о дискредитации российских военных в отношении местного жителя Онара Малик Оглы Джафарова.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). Так, 26 августа правозащитники сообщили, что суд в Краснодаре назначил местному жителю Виталию Немцеву второй штраф в 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии. Активист объявил сбор денег на оплату штрафов.

Административные дела по статье о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ) в отношении Онара Малик Оглы Джафарова поступили в Прикубанский, Первомайский и Ленинский районные суды Краснодара. Причем Ленинский райсуд принял два дела в отношении Джафарова. 26 августа все четыре дела были переданы судьям, следует из карточек дел на сайте судов. Дата рассмотрения дел еще не назначена.

Часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, рассказал в марте краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.