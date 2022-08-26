Краснодарский активист попросил помочь с выплатой штрафа за дискредитацию армии

26 августа 2022, 14:57

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Суд в Краснодаре назначил Виталию Немцеву второй штраф в 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии. Активист объявил сбор денег на оплату штрафов.

Как писал "Кавказский узел", 21 июля силовики задержали краснодарского активиста Виталия Немцева, объяснив это ориентировкой на его машину. На активиста составили протокол по статье о дискредитации российской армии. 28 ибля стало извесно, что в отношении Немцева составлен второй протокол

4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего участники пацифистских пикетов, в том числе на Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). К 7 июня, по данным правозащитников, Кубань вошла в тройку регионов-лидеров по числу административных дел о дискредитации армии.

Ленинский суд Краснодара оштрафовалн а 30 тысяч рублей координатора проекта «Гражданин наблюдатель» Виталия Немцева из-за поста в Facebook*, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Как следует из постановления суда, которое Немцев опубликовал в своем Telegram-канале, в суде активист вину не признал, но не отрицал, что страница в соцсети, на которой размещена запись, принадлежит ему. Представлявший его интересы адвокат Алексей Аванесян просил прекратить производство по делу. Судья отклонил ходатайство и признал координатора "Гражданина наблюдателя" виновным.Представлявший его интересы адвокат Алексей Аванесян просил прекратить производство по делу. Судья отклонил ходатайство и признал Немцева виновным.

Немцев попросил пользователей сети помочь ему с оплатой штрафов, сумма которых с учетом двух штрафов по статье о дискредитации и двух штрафов по обвинению в нарушениях в ходе наблюдения за выборами в станице Федоровская, достигла 70 тысяч рублей, следует из его сообщения от 25 августа в Telegram-канале.

Напомним, в августе 2021 года Виталий Немцев как координатор проекта "Гражданин наблюдатель" был оштрафован на 1000 рублей за то, что разместил на фасаде одного из зданий объявление о наборе наблюдателей на выборы в Госдуму. Административный протокол на Немцева составил чиновник мэрии Краснодара, активист счел это давлением на него.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

** по решению Минюста России организация включена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции "иностранного агента"