Улица Калинина в Кизляре. Стоп-кадр видео "Черновика" от 26.03.24, https://t.me/chernovik/69451

14 мая 2024, 21:49

Жители Кизляра пожаловались на разбитую дорогу

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Проезжая часть улицы Калинина в Кизляре вся в ухабах, но власти ничего не предпринимают для ее полноценного ремонта, сообщили жители. Дороги местного значения должны ремонтироваться за счет средств местных бюджетов, но у муниципалитетов Дагестана таких средств зачастую нет, подчеркнул юрист.

Сообщение с видео о том, что жители Кизляра сами оплачивают ремонт дороги, опубликовано 12 мая в телеграм-канале "Черновика". "Кизляр, улица Калинина. Жители за свой счет вызвали технику. Администрация обещала, что будет проведено грейдирование с посыпкой, но, видимо, их слова не очень весомы. Чем занят мэр города?" - говорится в публикации.

Аналогичное видео, на котором бульдозер выравнивает дорогу, опубликовано в группе revizorro_kizlyar в Instagram*.

"Кизляр, Калинина улица, ждали, не дождались помощи от вышестоящих. <...> Надо засыпать еще гравием, и скорее всего, и это сделаем за свой счет. Обидно, что все налоги оплачиваешь, а элементарной помощи от них нету", - сказано в аннотации к видео.

"Пирогова улица, тоже мы сами скинулись и выровняли", - прокомментировала публикацию Albinarahmetova. "Чиновник же не живёт на Калинина", - написала aizana_nail.

26 марта в "Черновике" было также опубликовано видео, на котором машина едет, как утверждается, по улице Калинина. Ну улице глубокие ямы, машина едет неровно, и большие лужи. В описании к видео говорится, что жители просят власти заасфальтировать дорогу.

Житель Кизляра Руслан рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что улица Калинина проходит по частному сектору города, она вся в ямах и выбоинах, во время дождей там образуются большие лужи.

"По мере возможности водители стараются объезжать этот участок, так как там трудно проехать. Мне рассказали, что жители сами собрали деньги и наняли технику, чтобы выровнять ямы и потом засыпать их гравием, чтобы хоть как-то облегчить проезд автомобилям", - говорит мужчина.

На сайте администрации Кизляра на 21.30 мск 14 мая нет информации о ремонте на улице Калинина.

В администрациях городов должны иметься планы по включению тех или иных улиц в программу ремонта, жители должны выяснять эти сведения в мэрии, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Рустам Ахмедов.

В случае отсутствия реакции следует жаловаться в прокуратуру, отметил он.

Юрист сообщил, что согласно федеральному закону "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ", ремонтировать дороги обязаны местные власти за счет бюджета. "Автомобильные дороги местного значения должны ремонтироваться за счет средств местных бюджетов, но в бюджетах муниципалитетов Дагестана таких средств зачастую нет", - констатировал Рустам Ахмедов.

Юрист Евгений Трифонов ранее подчеркнул, что ремонт дорог должны производить специалисты. "Федеральный закон 257 от 8 ноября 2007 года об автомобильных дорогах и дорожной деятельности все четко определяет", - подчеркнул он.

"Кавказский узел" писал, что  жители и других населенных пунктов Дагестана периодически пытаются самостоятельно решить проблему с дорожной инфраструктурой. В частности, 4 января жители одного из высокогорных районов Дагестана за свой счет отремонтировали трассу Агвали – Гадири – Гигатли – Гачитли, связывающую четыре села.

3 декабря 2022 года жители cелa Джугдиль рассказали, что вынуждены самостоятельно благоустраивать дороги после того, как получили отказ от властей на их просьбы об этом.

Жители Дагестана неоднократно упрекали чиновников в недостаточных усилиях по ремонту дорог. В марте стало известно, что жители Махачкалы самостоятельно засыпали грунтом ямы на проезжей части одной из улиц. Пользователи соцсети раскритиковали чиновников за равнодушие к проблемам горожан.

"Кавказский узел" информировал, что жители сел Джавгат и Рука организовали ремонт местных дорог на собственные деньги, поскольку районная администрация сослалась на отсутствие финансирования. В администрации района отчитались, что оказывают "посильную поддержку" инициативе сельчан. 

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"Минприроды Дагестана отреагировало на протесты против мусорного полигона", "Мусор в Ирганайском водохранилище возмутил жителей Дагестана", "Дагестанские чиновники дистанцировались от проблемы с вывозом мусора в горном ауле".

Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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