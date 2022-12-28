Ростовский журналист Сергей Резник включен в список террористов и экстремистов

28 декабря 2022, 18:00

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Сергей Резник внесен сегодня в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Журналист сообщил, что против него возбуждено уже четвертое уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября 2021 года стало известно, что журналист Сергей Резник был объявлен в розыск Центром по противодействию экстремизму в Ростовской области. Резник, который живет за пределами России, предположил, что причиной стала его профессиональная деятельность. 13 июля УФСБ по Ростовской области сообщило, что в отношении Резника возбужденно дело по статье о публикации недостоверных сведений о российской армии. Также Резник обвиняется в вымогательстве денег у директора рынка в Ростове-на-Дону. Это уголовное дело в отношении Резника стало третьим с начала года. Адвокат Резника Татьяна Мойшина сообщила в августе, что три уголовных дела объединены в одно производство, однако квалификация его действий вызывает сомнения. Журналист подчеркнул, что Грузия, где он сейчас находится, вряд ли выдаст его в случае запроса на экстрадицию от России.

В марте Резник был заочно арестован по делу о реабилитации нацизма (статья 354.1 УК) из-за поста в Telegram-канале, сообщил 2 марта "ОВД-Инфо"*. Следователи полагают, что 22 июня 2021 года в одном из Telegram-каналов, который связывают с журналистом, появился пост к годовщине начала Великой Отечественной войны. Экспертиза нашла в нем "лингвистические и психологические признаки оправдания нападения фашистской Германии на Советский Союз", говорится в сообщении.

Журналист Сергей Резник внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщило сегодня ТАСС.

Как следует их информации на сайте Росфинмониторинга, в список включен Сергей Резник, родившийся 10 апреля 1976 года в Ростове-на-Дону.

В отношении Сергея Резника возбуждено четвертое уголовное дело – по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности. Поводом для нового дела стал пост в телеграмм-канале Rostov_com с комментарием относительно расстрела военкома в Иркутске, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"**.

В Усть-Илимске Иркутской области 25-летний мужчина устроил стрельбу в военкомате и ранил военкома. Нападавший задержан, сообщило 26 сентября издание Lenta.ru.

Результаты заказанной стороной гособвинения лингвистической экспертизы утверждают, что в публикации содержатся признаки "оправдания идеологии насилия", а также "побуждения к совершению насилия в отношении военных комиссаров", указано в публикации

Резник сообщил, что Telegram-канал анонимный и доказательств того, что комментарий оставил он, у следствия нет. "Как они обосновывают контроль над телеграм-каналом? [Есть] протокол осмотра устройств, с которых были сделаны публикации? Подтверждение авторства? Ничего нет", - приводятся его слова в публикации.

Сергей Резник - ростовский журналист, писавший о коррупционной деятельности губернатора. С ноября 2013 года отбывал тюремный срок, был признан политзаключенным. Освободился из заключения в конце октября 2016 года. Был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2013". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Сергея Резника.

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* по решению Минюста России организация включена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции "иностранного агента".

** внесено Минюстом России в список СМИ-иностранных агентов

*** 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.