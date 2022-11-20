Публикация ростовского издания обернулась полицейской проверкой

20 ноября 2022, 13:21

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Силовики назначили лингвистическую экспертизу публикации ростовского издания 1Rnd, в которой упоминался местный Центр по противодействию экстремизму. Главред издания Елена Доровских предположила, что поводом для проверки стало анонимное заявление, составленное силовиком.

В Ростове-на-Дону сотрудники Центра по противодействию экстремизму проверяют городское интернет-издание 1Rnd, сообщила главред издания Елена Доровских. По ее словам, поводом для проверки на экстремизм стала опубликованная 5 октября заметка под заголовком "В Ростове под носом у ЦПЭ неизвестные расклеили антимобилизационные листовки". В ней сообщалось, что на улице, где находится здание Центра "Э", были разбросаны листовки с пацифистским призывом к мобилизованным.

В рамках проверки назначена лингвистическая экспертиза, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, сообщило поздно вечером 19 ноября "Кавказ.Реалии"*.

"После публикации новости довольно быстро на место приехал сотрудник регионального правительства, чтобы сорвать листовки. В Центре по борьбе с экстремизмом потом попытались представить, что такого факта вообще не было – только наше сообщение об этом. Листовки ему потом показали", - приводит издание слова Елены Доровских.

Новость была опубликована после того, как редакция 1Rnd получила фотоснимки с места и удостоверилась, что участковый уже составил протокол осмотра места происшествия, пишет на своем сайте 1Rnd.

Однако спустя почти месяц после публикации "некий гражданин написал заявление в донской главк МВД". "В своём заявлении так и не названный оперативником ЦПЭ гражданин с активной жизненной позицией […] указал, что материал, размещённый на 1rnd.ru, может опорочить честь и достоинство сотрудников ЦПЭ ГУ МВД России по Ростовской области, а также — цитата — «способен вызвать широкий общественный резонанс с последующим формированием массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности»", - говорится в публикации издания.

Оперуполномоченный ЦПЭ по особо важным делам во время опроса Елены Доровских поинтересовался, решила ли редакция "написать о бездействии ЦПЭ", на что главред пояснила, что оценку действиям или бездействию каких-либо лиц и правоохранительных органов она не давала, а ЦПЭ упоминался "лишь как территориальная привязка". "А фразеологический оборот «под носом» означает: «в непосредственной близости», «рядом с кем-либо или чем-либо»", - приводится в публикации слова Доровских.

Во время дачи пояснений стало известно, что заявитель еще не опрошен, хотя уже назначена лингвистическая экспертиза. Адвокат коллегии адвокатов «Закон и справедливость» Елена Чеснокова, присутствовавшая при опросе, предположила, что заявитель мог быть анонимным, но не получила ни подтверждения, ни опровержения этой версии.

Елена Доровских в своем пояснении предположила, что проверка проводится по анонимке, которая, возможно, написана кем-то из сотрудников ЦПЭ для улучшения служебных показателей. "Также главный редактор сообщила майору ЦПЭ, что намерена обратиться в оперчасть собственной безопасности донского главка МВД России о проведении служебной проверки", - говорится в публикации.

Председатель коллегии адвокатов «Закон и справедливость» Владимир Чесноков пояснил, что в соответствии с федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», источники силовиков должны быть достоверными, так как надзор за этой деятельностью осуществляет прокуратура, сообщило издание.

Областное управление МВД, по состоянию на 13.10 мск 20 ноября, не сообщило на своем сайте о начатой проверке и не прокомментировало версию главреда издания.

"Кавказский узел" писал и о других случаях интереса силовиков к работе ростовских журналистов. Так, 8 сентября силовики пришли с обыском к активистке и журналистке RusNews Белле Насибян. Перед обыском журналистка обнаружила, что у нее заблокированы банковские счета. После обыска Насибян была доставлена на опрос в Центр по противодействию экстремизму, затем силовики отпустили ее, сообщив, что она проходит как свидетель по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. При этом адвокат заявил, что его не допустили на беседу силовиков с Насибян. Позднее выяснилось, что Следственный комитет не направил в суд материал об аресте счетов Беллы Насибян. Это является нарушением, указала защита журналистки.

Ростовский журналист Сергей Резник в октябре 2021 года был объявлен в розыск Центром по противодействию экстремизму. Сам журналист, который живет за пределами России, предположил, что причиной стала его профессиональная деятельность. 13 июля УФСБ по Ростовской области сообщило, что в отношении Резника возбужденно дело по статье о публикации недостоверных сведений о российской армии. Также Резник обвиняется еще по двум уголовным делам: о вымогательстве денег у директора рынка и о реабилитации нацизма в одном из Telegram-каналов, который связывают с журналистом. 10 августа защита сообщила, что три уголовных дела Резника объединены в одно производство, но квалификация его действий вызывает сомнения.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.