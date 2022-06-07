Силовики провели обыск у родителей главреда "Фортанги" в Сунже

07 июня 2022, 16:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Утром силовики пришли с обыском в дом родителей ингушской журналистки Изабеллы Евлоевой, которая подозревается в распространении фейков о российской армии. После обыска Евлоевой не удалось связаться с родителями, их телефоны не отвечают, а дом закрыт, сообщила она.

"Кавказский узел" писал, что против журналистки из Ингушетии Изабеллы Евлоевой возбуждено уголовное дело о распространении ложных сведений об использовании российской армии после того, как она опубликовала пост об участии детей в акции в поддержку спецоперации на Украине.

В Сунже, в доме родителей главного редактора "Фортанги" Изабеллы Евлоевой сегодня утром прошел обыск. После обыска родители Евлоевой не выходят на связь, сообщила сама журналистка. "Я не общалась с родителями после обыска. Связи с ними нет, телефоны выключены. Мой свекор ездил туда к ним, но дом закрыт, и их там нет. Обыск закончился в 10 часов по московскому времени. А про сам обыск я узнала от мамы, которая в шесть утра мне написала, что к ним снова пришли с обыском. Спустя пару часов я звонила, писала, телефон был включен, сообщения доходили, но она не отвечала. Я пытаюсь сейчас найти родителей", - рассказала Евлоева корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, где-то месяц назад силовики вызывали на допрос ее родных. "Моего отца и мою дочку месяц назад вызывали на допрос", - сказала Евлоева.

Она сообщила, что 6 июня родителям пришло уведомление о том, что в отношении нее возбуждено уголовное дело. "Уведомление пришло по адресу моей прописки, то есть к родителям. А обыск уже прошел сегодня. У них адвоката нет. Я искала, но никого найти не смогла", - сказала журналистка.

В уведомлении от 10 мая 2022 года (имеется в распоряжении "Кавказского узла") старший следователь следственного отдела по Сунженскому району СК РФ по Республике Ингушетия Шадыжев М-Э.И. сообщает, что Евлоевой И.А. будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207.3 УК РФ - публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации.

Сегодня в своем Telegram-канале Евлоева написала, что в отношении нее расследуются уже два уголовных дела о фейках против российской армии.

Обыски в доме родителей проходили в ноябре 2019 года, напомнила Евлоева. Журналистка добавила, что уже тогда она жила за пределами России. "Они были связаны с освещением мною протестов и "ингушским делом". Тогда силовики (...) подчистую забрали всю технику и гаджеты. Естественно, ничего не вернули. Протоколов не дали. Теперь вот снова пришли мучить пожилых родителей. Силовики, оставьте моих папу и маму в покое. Я не живу с ними с 1998 года и ничего, касающегося меня, кроме моих детских фотографий, в этом доме нет", - заявила журналистка в своем Telegram канале.

Изабелла Евлоева – главный редактор оппозиционного ингушского издания "Фортанга", также она ведет Telegram-канал "Не женщина, а журналистка", на который подписаны 1327 человек. Евлоева пишет о событиях в Ингушетии, в том числе о конфликте по поводу границ Чечни и Ингушетии и преследованиях ингушских активистов.

26 марта 2019 года в Магасе состоялся согласованный с властями митинг против соглашения о границе с Чечней. Митинг был разрешен до вечера, но протестующие остались на ночь, и утром силовики попытались разогнать их. Защита семи лидеров протеста, обвиненных в создании экстремистского сообщества, настаивала, что они, вопреки версии следствия, призывали участников акции воздержаться от беспорядков. Однако 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках удовлетворил требования прокурора приговорить активистов к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.