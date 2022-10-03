Защита заявила о нарушениях в деле журналистки Беллы Насибян

03 октября 2022, 03:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следственный комитет не направил в Коптевский районный суд Москвы материал об аресте счетов ростовской журналистки Беллы Насибян, что является нарушением, сообщила адвокат Татьяна Соломина.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Ростове-на-Дону 8 сентября пришли с обыском к активистке и журналистке RusNews Белле Насибян. Перед обыском журналистка обнаружила, что у нее заблокированы банковские счета, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. По окончании обыска журналистка была доставлена на опрос в Центр по противодействию экстремизму, затем силовики отпустили ее, сообщив, что она проходит как свидетель по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. Адвокат заявил, что его не допустили на беседу силовиков с Насибян.

Обыски у журналистов в нескольких регионах России связаны с делом бывшего депутата Ильи Пономарева, подозреваемого в распространении фейков о российской армии, сообщили источники. Илья Пономарев заочно арестован в России в конце августа. Он был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов от фракции "Справедливой России", с 2014 года проживает в эмиграции, пишет "Коммерсант". Силовики считают, что заочно арестованный Илья Пономарев, в отношении которого возбуждено дело о фейках о российской армии, продолжает из-за рубежа "деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях".

Адвокат ростовской журналистки Беллы Насибян Татьяна Соломина сообщила, что Коптевский районный суд Москвы не получил от Следственного комитета материал о блокировке счетов подзащитной, что является нарушением установленного порядка, пишет 2 октября "ОВД-Инфо"*.

Счета Насибян были арестованы 8 сентября. После вынесения постановления об аресте счетов, по словам адвоката, следователь должен был уведомить суд о решении, после чего суд должен проверить его законность и обоснованность. В Следственном комитете подтвердили судье, что материал по аресту счетов журналистки направлен не был по неизвестным причинам.

Адвокат планирует обжаловать действия следствия.

С карты журналистки Беллы Насибян списали пять миллионов рублей, однако ей не пояснили, с чем это связано.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.