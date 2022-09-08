Журналистка Белла Насибян отпущена после опроса силовиками

08 сентября 2022, 15:54

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Силовики освободили ростовскую журналистку Беллу Насибян. Она проходит как свидетель по делу о фейках о российской армии.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Ростове-на-Дону задержали после обыска журналистку Беллу Насибян, сообщили правозащитники. Обыски у журналистов в нескольких регионах России связаны с делом бывшего депутата Ильи Пономарева, подозреваемого в распространении фейков о российской армии, сообщили источники.

Илья Пономарев заочно арестован в России в конце августа. Он был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов от фракции "Справедливой России", с 2014 года проживает в эмиграции, сообщил сегодня "Коммерсант". Силовики считают, что заочно арестованный Илья Пономарев, в отношении которого возбуждено дело о фейках о российской армии, продолжает из-за рубежа "деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях", проинформировало сегодня РИА "Новости".

Журналистку из Ростова-на-Дону Беллу Насибян отпустили после опроса в Центре по противодействию экстремизму. Она проходит как свидетель по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева , сообщило сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Белла Насибян работает журналистом в сетевом издании RusNews. Кроме того, она два года участвует в предвыборных кампаниях "Яблока". В 2021 году Белла работала в штабе кандидата в Госдуму Александра Рябчука, а в 2022 году помогает кандидату в депутаты ростовской гордумы Владимиру Берадзе, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"**.

МВД России и Следственный комитет по Ростовской области к 15.50 мск не прокомментировали информацию об обыске и задержании Беллы Насибян.

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* включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** проект "Радио Свобода", которое включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.