Ростовская журналистка Насибян задержана после обыска

08 сентября 2022, 11:10

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Силовики в Ростове-на-Дону задержали после обыска журналистку Беллу Насибян, сообщили правозащитники. Обыски у журналистов в нескольких регионах России связаны с делом бывшего депутата Ильи Пономарева, подозреваемого в распространении фейков о российской армии, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Ростове-на-Дону сегодня пришли с обыском к активистке и журналистке RusNews Белле Насибян. Перед обыском журналистка обнаружила, что у нее заблокированы банковские счета, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Обыск дома у Беллы Насибян был связан с делом Ильи Пономарева, он уже завершился. "Саму Насибян силовики увезли в неизвестном направлении", - сообщил в 09.32 мск "ОВД-Инфо"* в своем Telegram-канале "ОВД-Инфо LIVE".

Информацию об обысках у Насибян подтвердил источник издания 161.ru в силовых структурах. "К Белле Насибян с обыском пришли неслучайно. Пока точно не называется причина и не разглашается, что конкретно ей инкриминируют", - сказал он.

По его словам, обыски также прошли сегодня у представителей СМИ в других городах: Екатеринбурге, Саратове, Тюмени, пишет издание.

Обыски прошли сегодня в нескольких российских регионах по местам проживания администраторов каналов в Telegram и YouTube, принадлежащих бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву, сообщил источник в силовых структурах РИА Новости.

По его словам, администраторы каналов "Утро февраля" установлены, у них проходят обыски. Силовики считают, что заочно арестованный Илья Пономарев, в отношении которого возбуждено дело о фейках о российской армии, продолжает из-за рубежа "деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях", информирует агентство.

В частности, обыск прошел сегодня у редактора интернет-издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова в Екатеринбурге, пишет "Коммерсант".

Илья Пономарев заочно арестован в России в конце августа. Он был депутатом Госдумы 5-го и 6-го созывов от фракции «Справедливой России», с 2014 года проживает в эмиграции, сообщает издание.

МВД России и Следственный комитет, по состоянию на 11.05 мск, не сообщили на своих сайтах об обысках у российских журналистов. Управления этих ведомств по Ростовской области к этому времени также не прокомментировали информацию об обыске и задержании Беллы Насибян.

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