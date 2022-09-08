Правозащитники сообщили об обыске у ростовской журналистки

08 сентября 2022, 09:05

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Силовики в Ростове-на-Дону пришли с обыском к журналистке Белле Насибян, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

О том, что в Ростове-на-Дону силовики проводят обыск у активистки и журналистки RusNews Беллы Насибян, рассказал друг журналистки, сообщает "ОВД-Инфо"*.

"Что стало поводом для следственных действий и по какой статье их проводят, неизвестно. Перед обыском журналистка обнаружила, что у нее заблокированы банковские счета", - говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале проекта "ОВД-Инфо LIVE".

Управление МВД по Ростовской области, по состоянию на 09.03 мск, не сообщило на своем сайте об обыске у журналистки.

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