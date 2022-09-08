Белла Насибян. Фото Фото из facebook Александра Рябчука (21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью)

08 сентября 2022, 09:05

Правозащитники сообщили об обыске у ростовской журналистки

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Силовики в Ростове-на-Дону пришли с обыском к журналистке Белле Насибян, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

О том, что в Ростове-на-Дону силовики проводят обыск у активистки и журналистки RusNews Беллы Насибян, рассказал друг журналистки, сообщает "ОВД-Инфо"*.

"Что стало поводом для следственных действий и по какой статье их проводят, неизвестно. Перед обыском журналистка обнаружила, что у нее заблокированы банковские счета", - говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале проекта "ОВД-Инфо LIVE".

Управление МВД по Ростовской области, по состоянию на 09.03 мск, не сообщило на своем сайте об обыске у журналистки.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Защита связала арест Хорошилова с его журналистской работой", "Активист задержан в Туапсе после пацифистского пикета", "Житель Сириуса оштрафован за дискредитацию военных".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

08 сентября 2022, 10:17

08 сентября 2022, 09:53

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