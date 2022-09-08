Адвокат указал на нарушение прав Насибян силовиками

08 сентября 2022, 21:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики опрашивали Беллу Насибян о связях с бывших депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, а также интересовались содержимым ее телефона, однако не разрешили адвокату присутствовать при беседе, сообщил адвокат Павел Садовников. Илья Пономарев назвал случайными людьми журналистов из разных регионов России, у которых силовики провели сегодня обыски в рамках его дела о распространении фейков об армии.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Ростове-на-Дону сегодня пришли с обыском к активистке и журналистке RusNews Белле Насибян. Перед обыском журналистка обнаружила, что у нее заблокированы банковские счета, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. По окончании обыска журналистка была доставлена на опрос в Центр по противодействию экстремизму, затем силовики отпустили ее, сообщив, что она проходит как свидетель по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева.

Обыски у журналистов в нескольких регионах России связаны с делом бывшего депутата Ильи Пономарева, подозреваемого в распространении фейков о российской армии, сообщили источники. Илья Пономарев заочно арестован в России в конце августа. Он был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов от фракции "Справедливой России", с 2014 года проживает в эмиграции, сообщил сегодня "Коммерсант". Силовики считают, что заочно арестованный Илья Пономарев, в отношении которого возбуждено дело о фейках о российской армии, продолжает из-за рубежа "деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях", проинформировало сегодня РИА "Новости".

Обыск у ростовской журналистки Беллы Насибян связан с постами Ильи Пономарева, но с какими именно постом, неизвестно, также как когда и где он был опубликован, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Насибян Павел Садовников. "Дело возбуждено в отношении Ильи Пономарева и связано с обвинением его в распространении фейковых новостей о действиях российской армии на территории Украины в ходе спецоперации", - сообщил Садовников. По его данным, речь идет о публикации, которая была сделана в марте-апреле.

По словам защитника, при обыске силовики "задавали вопросы о связях с Пономаревым", "интересовались содержимым телефона", затем изъяли всю технику. Также были изъяты телефоны проживающих вместе с журналисткой. Связаться с самой журналисткой в данный момент невозможно, сказал адвокат, так как у нее изъят телефон. Гаджет отправлен из Ростова-на-Дону в Москву, "как предмет, изъятый при обыске", добавил Садовников.

С карты журналистки Беллы Насибян списали пять миллионов рублей, однако ей не пояснили, с чем связано это списание. в ходе обыска у Насибян также изъяли жесткий диск компьютера, флешки, симкарты, значок "Мемориала"* и кружку с логотипом общественной правозащитной организации "Женщины Дона", сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"** в своем Telegram-канале.

В отделение, где была опрошена Насибян, адвоката не допустили, потому что "ее вызвали к оперативным сотрудникам не на допрос, а на опрос, который проводился в отделе по борьбе с экстремизмом", рассказал Садовников. Он отметил, что журналистка "могла воспользоваться услугами адвоката", однако это право ей не было предоставлено. "Соответственно, процессуальные права были ограничены. Препятствование ей юридической помощи – это безусловное нарушение прав. И отказ сотрудников [в предоставлении защитника] – это тоже нарушение права. Защита держит связь [с представителями журналистки] и будем думать, как действовать дальше", - сказал Садовников. Он добавил, что пока действия силовиков не обжаловались.

При обыске журналистке был предоставлен ордер, выданный Коптевским районным судом Москвы, сообщил Садовников.

Илья Пономарев отреагировал на ситуацию с обысками у журналистов в разных регионах России. "Никаких контактов с ними не было. Я с ними не работал – ни до 2014 года, ни после. Это совершенно случайные люди", - следует из видео, которое было опубликовано сегодня в Telegram-канале "Можем объяснить".

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* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.