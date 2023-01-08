Волгоградский оппозиционный активист оштрафован за дискредитацию армии

08 января 2023, 00:52

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Руслан Нурушев оштрафован на 40 тысяч рублей за размещение листовки с критикой спецоперации на Украине. За аналогичные листовки ранее волгоградец уже был оштрафован на 85 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля 2022 года прошли пикеты с призывом прекратить специальную военную операцию на Украине. Задержаны были не менее 18 пикетчиков, в том числе Руслан Нурушев.

Тракторозаводской суд города Волгограда оштрафовал на 40 тысяч рублей Руслана Нурушева по делу о дискредитации российской армии. Поводом стало расклеивание на дверях подъезда листовки с текстом, где содержалась критика специальной военной операции на Украине, пишут 7 января "Кавказ.Реалии"*.

Нурушев вину не признал, сославшись на то, что в стране свобода слова и выражать свое мнение не запрещено.

Ранее Нурушев уже был оштрафован на 85 тысяч рублей за размещение листовок с аналогичным содержанием рядом с Мамаевым курганом и на Комсомольском мосту.

Статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России) опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указали ранее адвокаты.

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