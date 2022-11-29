Два жителя Ставрополья заподозрены в дискредитации армии

29 ноября 2022, 21:13

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В суд на Ставрополье поступили административные протоколы Веры Воинской и Алексея Михайлюка по статье о дискредитации российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители регионов, в том числе юга страны, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ), часть 1 которой предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Так, 20 ноября стало известно, что в Ленинский районный суд Ставрополя повторно поступило административное дело Павла Гладкого, обвиненного в дискредитации российских военных на основании пацифистских листовок. По этой же статье административный протокол составлен на жительницу Пятигорска Ольгу Говгаленко, рассмотрение дела назначено на 14 декабря.

Протоколы о дискредитации армии составлены на жителей Ставропольского края Веру Воинскую и Алексея Михайлюка, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Заседание по делу Воинской назначено на 22 декабря, а рассмотрение административного протокола в отношении Михайлюка - на 27 декабря, следует из информации на сайте Предгорного районного суда.

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