29 ноября 2022, 21:13

Два жителя Ставрополья заподозрены в дискредитации армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В суд на Ставрополье поступили административные протоколы Веры Воинской и Алексея Михайлюка по статье о дискредитации российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители регионов, в том числе юга страны, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ), часть 1 которой предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Так, 20 ноября стало известно, что в Ленинский районный суд Ставрополя повторно поступило административное дело Павла Гладкого, обвиненного в дискредитации российских военных на основании пацифистских листовок. По этой же статье административный протокол составлен на жительницу Пятигорска Ольгу Говгаленко, рассмотрение дела назначено на 14 декабря. 

Протоколы о дискредитации армии составлены на жителей Ставропольского края Веру Воинскую и Алексея Михайлюка, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Заседание по делу Воинской назначено на 22 декабря, а рассмотрение административного протокола в отношении Михайлюка - на 27 декабря, следует из информации на сайте Предгорного районного суда. 

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Критика в адрес Путина привела жительницу Кисловодска к штрафу в 30 тысяч", "Ставрополец обвинен в дискредитации российских вооруженных сил", ""Пенсионерка из Пятигорска наказана за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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