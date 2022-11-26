Жительница Ставрополья обвинена в дискредитации российской армии

26 ноября 2022, 04:00

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Административное дело Ольги Говгаленко, обвиненной в дискредитации армии, поступило в суд.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители регионов, в том числе юга страны, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ), часть 1 которой предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. 20 ноября стало известно, что в Ленинский районный суд Ставрополя повторно поступило административное дело Павла Гладкого, обвиненного в дискредитации российских военных на основании пацифистских листовок.

Жительница Пятигорска Ольга Говгаленко обвинена в дискредитации российской армии, пишут 25 ноября "Кавказ.Реалии"*.

Административное дело Говгаленко поступило в Пятигорский городской суд Ставропольского края. 25 ноября на сайте суда было опубликовано сообщение, что рассмотрение дела по существу назначено на 14 декабря.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.