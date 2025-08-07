Боец со Ставрополья убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Турченко убит в военной операции на Украине. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 783 бойца из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 27 июля власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 782 бойцов из Ставропольского края.

Житель села Дивного Владимир Турченко убит в военной операции на Украине, сообщил глава Апанасенковского округа Денис Климов в своем Telegram-канале 6 августа. Подробности биографии бойца и обстоятельства смерти в сообщении не приведены.

Признанные потери юга России на Украине достигли 7150 Официальные власти и представители силовых структур обнародовали данные 7150 военнослужащих с юга России, убитых в боевых действиях на Украине, из них 3600 приходятся на ЮФО, 3550 – на СКФО.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 783 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.