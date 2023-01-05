Полиция Северной Осетии подтвердила стрельбу на границе с Ингушетией

05 января 2023, 19:49

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Установлены личности участников свадебного кортежа, которые открыли стрельбу на посту полиции, принимаются меры по их задержанию, сообщило управление МВД по Северной Осетии и пообещало дать оценку действиям полицейских, которые не помешали участникам кортежа.

Как писал "Кавказский узел", в Telegram-каналах опубликованы видеозаписи стрельбы в воздух на границе Ингушетии и Северной Осетии из автомобиля без регистрационных номеров.

Полицейские установили личности нарушителей общественного порядка, которые открыли стрельбу, сообщило сегодня управление МВД по Северной Осетии. По данным ведомства, нарушение произошло 1 января.

"Установлены граждане, которые 1 января в составе свадебного кортежа, направлявшегося в поселок Дачное Пригородного района РСО-Алания, грубо нарушили общественный порядок", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Силовиками "проводится комплекс мероприятий, направленный задержание и привлечение к установленной законом ответственности".

"Также будет дана правовая оценка сотрудникам полиции, находившихся на месте происшествия и не принявших мер к пресечению противоправного поведения", - указано в сообщении.

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