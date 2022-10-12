Правозащитник призвал Краснова и Бастрыкина вмешаться в дело задержанного ингуша

12 октября 2022, 08:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Майского в Северной Осетии Исса Газдиев обвинен, как и другие ингуши до него, в убийстве 30-летней давности, указал правозащитник Магомед Муцольгов в заявлении генпрокурору и председателю СКР, а главу Ингушетии призвал остановить преследования по этническому признаку. Пользователи Instagram* поддержали правозащитника.

Заявление на имя генпрокурора Игоря Краснова и председателя СКР Александра Бастрыкина (в таком порядке указаны адресаты заявления) Магомед Муцольгов как руководитель правозащитной организации «МАШР» опубликовал 11 октября в своем Telegram-канале. "В наш адрес обратился житель п. Майский Пригородного района РСО-А Газдиев М.А., с заявлением о совершении неправомерных действий сотрудниками силовых структур в отношении его брата Газдиева Иссы Абукаровича, 1966 г.р.. В своем заявлении он указывает, что его брат, без объяснения причин, был задержан, сотрудниками силовых структур 13 июня 2022 года в собственном доме в п. Майский. Его необоснованно обвинили в преступлении 30-летней давности, которое он не совершал и не имеет к которому никакого отношения", - говорится в заявлении.

Особенность этого дела в том, что оно "имеет длинную историю с ярко выраженной антиингушской окраской", указал правозащитник. "Речь идет об убийстве начальника железнодорожной станции в п. Майский Пригородного района. В разное время, якобы за совершение этого преступления, задерживались разные люди, и их освобождали в связи с их невиновностью, но все задержанные являются жителями п. Майский ингушской национальности. Складывается впечатление, что это старое дело, 30-летней давности, просто хотят «повесить» на любого жителя Пригородного района ингушской национальности, фактически «назначив виновного» исключительно по национальной принадлежности", - говорится в заявлении.

С 30 октября по 6 ноября 1992 года на территории Пригородного района и части Владикавказа в результате обострения межнациональных отношений между осетинами и ингушами, как проживающими в Осетии, так и жителями Ингушетии, произошел вооруженный конфликт. Конфликт быстро перерос в массовые беспорядки, сопровождавшиеся погромами, разрушениями, поджогами, вооруженным сопротивлением власти, убийствами, захватом заложников и другими насильственными действиями. Во время конфликта, по данным Генпрокуратуры России, пострадали более 8000 человек, из них погибли 618 человек, ранены 939, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 года".

Такая позиция силовиков может квалифицироваться как злоупотребление или превышение должностных полномочий, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности либо заведомо ложный донос, пояснил Магомед Муцольгов.

"Прошу вас в целях содействия в защите и обеспечении конституционных и процессуальных прав Газдиева Иссы Абукаровича, 1966 г.р., и предотвращения осуждения невиновного человека, обеспечить проведение процессуальной проверки изложенных доводов и дать правовую оценку действиям следствия", - призвал правозащитник.

Днем ранее, 10 октября, Магомед Муцольгов опубликовал в своем Telegram-канале аналогичное обращение к главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову. Описав ситуацию, он попросил главу республики помочь в защите и обеспечении конституционных прав Иссы Газдиева и "воздействовать на прекращение этой пагубной практики".

"Это не первая аналогичная жалоба в наш адрес, что по сути свидетельствует о системности указанной проблемы. В сложившихся условиях надежды на объективность следствия давно уже не осталось, и остается надеяться только на возможности политических деятелей или должностных лиц обеспечить соблюдение прав и законных интересов лиц, подвергающихся преследованию по принципу этнической принадлежности. А в конкретно этом случае, на Ваше вмешательство. Подобные действия негативно влияют на отношения между народами и общественно-политическую ситуацию в регионе", - пояснил правозащитник в обращении к Калиматову.

Заявление и обращение Магомеда Муцольгова опубликованы также в его блоге на "Кавказском узле" и на странице правозащитника в Instagram*.

Обращение Муссы Газдиева, в том числе в правозащитную организацию "МАШР", Магомед Муцольгов обнародовал 12 сентября, указав в публикации телефонный номер автора обращения. "13 июня 2022 года, в собственном доме в п. Майский без объяснения причин сотрудниками силовых структур был задержан мой брат Газдиев Исса Абукарович, 1966 г.р.. О его месте нахождения нам стало известно позже, как и о том, в чем его обвиняют. Его необоснованно обвинили в преступлении 30-летней давности, которое он не совершал и не имеет к которому никакого отношения. Все выдвинутые обвинения ничем не подкреплены, и никакой доказательной базы в отношении брата нет и быть не может", - написал житель поселка Майского.

Под обращением Муцольгова к Калиматову и его заявлением руководителям следственных органов в Instagram* размещено к 08.45 мск 12 октября соответственно 29 и 49 комментариев. Большинство из них на ингушском языке либо содержат лишь эмодзи, означающие поддержку.

Авторы некоторых комментариев на русском языке поддержали правозащитника. "Просим всех высокопоставленных чинов проявить человечность, справедливо разобраться в этом деле и освободить невинного человека", - призвал, в частности, al_albeny. "Помогите невинному человеку обрести свободу. Ну должна же быть в этом мире хоть какая-то справедливость", - написал этот же пользователь в другом комментарии.

"Это мой сосед […] никогда не прятался, всегда был доступен для людей, всегда придёт на помощь. Только положительно о нем могу говорить", - охарактеризовала Иссу Гадзиева bismillah_ludi_serdca_rezerv.

Скептически прокомментировал обращение к Калиматову пользователь с ником saiber1990. "С таким же успехом можно обратиться к папе римскому", - заметил он.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.