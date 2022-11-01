Костоев предложил создать Ингушский район в Северной Осетии

01 ноября 2022, 16:37

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Часть Пригородного района Северной Осетии, на которой живут ингуши, стоит переименовать в Ингушский район, чтобы лучше представить их интересы в органах власти, указал советник главы Ингушетии Исса Костоев.

Советник главы Ингушетии, заслуженный юрист России Исса Костоев предложил переименовать часть Пригородного района Северной Осетии в Ингушский район."В Осетии есть сегодня Дигорский район, потому что есть этнос дигорский, есть Ирафский район (Ираф - осетинское название реки Урух - Прим. "Кавказского узла"), Иристонский (район Владикавказа, название происходит от от осетинского слова Ирыстон (Осетия) - Прим. "Кавказского узла"). Так назовите ту часть Пригородного района, где испокон веков проживали ингуши и которая оказалась спорной, Ингушским районом в составе Северной Осетии. И ингуши тогда будут чувствовать себя равноправными гражданами Северной Осетии", - привело сегодня его слова "Кавказ.Реалии"*.

С 30 октября по 6 ноября 1992 года на территории Пригородного района и части Владикавказа в результате обострения межнациональных отношений между осетинами и ингушами, как проживающими в Осетии, так и жителями Ингушетии, произошел вооруженный конфликт. Конфликт быстро перерос в массовые беспорядки, сопровождавшиеся погромами, разрушениями, поджогами, вооруженным сопротивлением власти, убийствами, захватом заложников и другими насильственными действиями. Во время конфликта, по данным Генпрокуратуры России, пострадали более 8000 человек, из них погибли 618 человек, ранены 939, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 года".

Костоев указал, что схожая ситуация была несколько лет назад в Карачаево-Черкесии. "Примерно такая же ситуация, которая у нас происходит с ингушским населением Пригородного района, была несколько лет назад, в начале двухтысячных, в Карачаево-Черкесии. Там абазины и ногайцы, живущие на этой территории испокон веков, заявили о том, что они плохо представлены во властных структурах, что их это не устраивает, что их права ущемляются. Тогдашний президент Карачаево-Черкесской Республики Мустафа Батдыев(возглавлял Карачаево-Черкесию с 2003 по 2008 год - Прим. "Кавказского узла") поручил парламенту проработать вопрос. Парламент принял закон об административном переустройстве, создав из разбросанных по разным районам сел, где преимущественно проживают абазины и ногайцы, Абазинский и Ногайский районы", - процитировала его слова 31 октября газета "Сердало".

Власти Ингушетии разработали конструктивные предложения для установления добрососедских отношений между ингушским и осетинским народами, заявил Костоев.

"Есть целый ряд предложений и мнений, которые в Ингушетии хотят проработать вместе с представителями Северной Осетии. Все эти предложения направлены на укрепление связей между двумя республиками и установление добрососедских отношений между ингушским и осетинским народами", - привел его слова 31 октября "Интерфакс".

Отметим, что по данным переписи населения 2010 года, на территории Северной Осетии проджилова 28 338 ингушей. Численность населения пригородного района 108 665 человек, из них ингушей - 23 254 человека, следует из результатов переписи, размещенных на сайте управления федеральной службы государственной статистики по СКФО.

"Кавказский узел" также писал, что проблемы переселенцев из Северной Осетии не решены до сих пор. Так, Магасский районный суд Ингушетии 25 июля удовлетворил иски администрации Назрани о выселении из бараков 16 семей переселенцев из Пригородного района Ингушетии. В бараке разрешено остаться лишь семье Руслана Ахильгова, у которого есть действующий статус вынужденного переселенца.

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