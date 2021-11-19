Межнациональный конфликт изменил окраску бытовых инцидентов в Пригородном районе

19 ноября 2021, 19:03

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Даже бытовые конфликты в Пригородном районе будут воспринимаются как межнациональные, пока местные ингуши чувствуют себя ущемленным меньшинством, указали глава национально-культурного общества "Даймохк" Альберт Дарбазанов и правозащитник Тимур Акиев. Неразрешенный этнический конфликт остается почвой для внешне бытовых ссор, считает осетинский журналист Руслан Тотров.

Как сообщал "Кавказский узел", в Северной Осетии за 12 дней произошли три конфликта с участием ингушей и осетин. Первой стала драка в селе Дачном Пригородного района, произошедшая 4 ноября. Полиция сообщила о задержании зачинщиков конфликта и госпитализации травмированного подростка. 10 ноября на Карцинском шоссе во Владикавказе произошла перестрелка, после которой в больницу были доставлены двое ингушей. 15 ноября на окраине села Дачного повздорили местные жители ингушской и осетинской национальностей. Обе стороны заявили прибывшим полицейским, что претензий к друг другу не имеют, однако МВД занялось проверкой случившегося.

Драка в Пригородном районе и перестрелка во Владикавказе стали признаками того, что осетино-ингушский конфликт остается нерешенным и может затянуться еще на десятилетия, указали опрошенные "Кавказским узлом" североосетинские аналитики. Они считают, что ситуацию усугубляют попытки чиновников представить конфликты между ингушами и осетинами как бытовые.

Участник конфликта лежал в больнице с травмой головы

Назир Алиев, ставший очевидцем драки в Дачном, произошедшей 15 ноября, подтвердил, что причина конфликта – бытовая. "Причина конфликта не в межнациональных отношениях, какой-то неприязни друг к другу. Изначально никто не знал, кто откуда, чтобы именно на этой почве начался конфликт. Просто бытовая ситуация между молодыми людьми", - сказал местный житель корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, ингушские полицейские не вмешивались в дело. "Приходили осетинские полицейские. Им было сказано, что стороны не имеют претензий друг к другу. Они даже были рады этому", - отметил Алиев.

Одного из участников конфликта ударили по голове, он лежал в больнице, сообщил очевидец. "Ему поставили несколько швов из-за удара по голове. Потом выписали. Сейчас он дома. С ним все хорошо", - сказал Назир Алиев.

Последний конфликт в Дачном был бытовым, уверен и представитель ингушского национально-культурного общества "Даймохк" ("Отечество") Альберт Дарбазанов. "Конфликт был не на национальной почве. Он на самом деле был на бытовой почве. Он возник между 17-18-летними молодыми людьми из-за простой мелочи. Потом уже к этому конфликту подключился более взрослый мужчина. Когда противоборствующие стороны являются представителями разной национальности, то поднимается и обсуждается вопрос межнациональных отношений. Это так происходит во всех случаях. Исключение - один конфликт в той же местности. Там стороны агрессивно смотрели друг на друга, и на почве этого произошла драка", - рассказал Дарбазанов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, конфликты между ингушами и осетинами в основном именно бытовые. "Из-за того, что проблема замалчивается, ингушская часть населения не чувствует себя защищенной, не представлена во власти, в органах правопорядка на паритетных условиях. Или умалчиваются разные позитивные моменты, связанные с ингушской молодежью", - сказал Альберт Дарбазанов.

После трех конфликтных инцидентов в регионе ощущается напряжение, отметил он. "Когда нет таких инцидентов, жизнь налаживается, тише становится. Но в целом у нас такое впечатление, что кто-то целенаправленно действует. Слишком часто случаются эти инциденты в последнее время", - добавил Дарбазанов.

Североосетинский блогер Алик Пухаев, в отличие от Альберта Дарбазанова, считает, что на обстановку в районе последние три конфликта не повлияли. Такие инциденты нередки, просто именно последние были освещены в СМИ, добавил он. "Настораживает, что в одном из инцидентов на Карцинском шоссе с ингушской стороны было применено оружие. Надеюсь, что это получит соответствующую оценку в ходе следствия", - добавил блогер.

Власти не развивают наработки правозащитников по преодолению конфликта

Причины этого и других конфликтов в Пригородном районе действительно могут быть бытовыми, но глубинная причина все равно – неприязнь между ингушами и осетинами, считает редактор информационного сайта "ОсНова" Руслан Тотров. "Я всегда говорил и продолжаю утверждать, что межнациональная почва в конфликтах в Пригородном районе Северной Осетии есть всегда. Да, безусловно, у этих конфликтов могут быть какие-то совершенно сиюминутные и бытовые причины, но фундамент ненависти к друг другу там залит настолько прочно и давным-давно, что в одночасье его не убрать. Межнациональный аспект только усиливает все происходящее в Пригородном районе", - пояснил журналист.

По его наблюдениям, в последнее время таких конфликтов стало больше. "Говорить об особо напряженной обстановке, я думаю, уместно из-за цепочки происходящих событий. Третий конфликт за несколько дней. Их стало много. Обстановка накаляется. Я, кстати, совершенно не считаю, что некие третьи силы, как любят говорить, пытаются ситуацию раскачивать. Нет никаких третьих сил. Есть только лишь прочный фундамент взаимной неприязни, на котором все и зиждется", - сказал Тотров корреспонденту "Кавказского узла".

Такие конфликты будут восприниматься как межнациональные, пока не будут преодолены последствия событий 1992 года, указал руководитель ингушского отделения Правозащитного центра "Мемориал"* Тимур Акиев. "В нашу организацию ни одна из сторон, не только этого конфликта, но других, которые произошли в Пригородном районе за последние три недели, не обращалась. Поэтому судить о произошедшем я могу только по сообщениям в средствах массовой информации. Как бы нам ни хотелось любой конфликт подобного рода представить бытовым, общественным мнением с двух сторон они все равно будут восприниматься как межнациональные. Главная и единственная причина — неразрешенные последствия осетино-ингушского конфликта 1992 года", - считает Акиев.

Осенью 1992 года на территории Пригородного района и части Владикавказа произошел вооруженный конфликт между осетинами и ингушами: как проживающими в Осетии, так и жителями Ингушетии. По данным генпрокуратуры, пострадало более 8000 человек, из них погибли 618, получили ранения 939, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 года".

Ингуши, проживающие в Пригородном районе, не чувствуют себя полноправными членами общества, пояснил Тимур Акиев.

"Федеральный центр пошел по принципу "худой мир лучше хорошей войны", однако очень мало сделал для того, чтобы поддерживать даже такой, худой мир. Ингуши, проживающие в Пригородном районе, в тех селах, куда они смогли вернуться - они не чувствуют себя как дома, у них нет ощущения стабильности. Подавляющее большинство работает в Ингушетии, молодежь после школы продолжает обучение в Ингушетии или едет учиться в другие регионы. Есть закрытые села, куда ингуши так и не смогли вернуться. По-прежнему актуальной остается проблема поиска пропавших без вести осенью 1992 года, по-прежнему [сосуществуют] разные трактовки причин возникновения конфликта с осетинской и ингушской стороны. Проще говоря, обе стороны считают друг друга виновными в вооруженном конфликте", - сказал Акиев корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник считает, что это становится почвой для таких, внешне бытовых конфликтов.

"Конечно, и федеральному центру, и местным властям не выгодно, чтобы эти мелкие стычки переросли во что-то большее, но власти реагируют на последствия уже произошедшего, а надо принимать превентивные меры — исключать образ врага. Очень хороший пример такой работы показали правозащитники из Правозащитного центра "Мемориал" и комитета "Гражданское содействие"*. С 2006 года они реализовывали программу "Гармонизация межэтнических отношений в Пригородном районе Республики Северная Осетия-Алания". В рамках этой программы для жителей района было организовано обучение по организации малого бизнеса, проводились мероприятия, направленные на прямое общение с населением, в первую очередь со школьниками и студентами. Например, в 2006 году был организован летний учебно-развлекательный лагерь для осетинских и ингушских детей, в 2008 году был организован семинар для осетинских и ингушских учителей, и так далее. На протяжении нескольких лет правозащитники самостоятельно изыскивали средства для реализации это проекта, но так и не нашли поддержки у федеральных властей, и проект прекратил свое существование, несмотря на эффективность", - отметил он.

* организация внесена Минюстом России в реестр НКО-иноагентов.