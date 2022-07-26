Суд постановил выселить жильцов бараков в Назрани

26 июля 2022, 14:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Магасский районный суд Ингушетии удовлетворил иски администрации Назрани о выселении из бараков 16 семей переселенцев. В бараке разрешено остаться лишь семье Руслана Ахильгова, у которого есть действующий статус вынужденного переселенца, об этих решениях суда от 25 июля сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", вынужденные переселенцы из Пригородного района Северной Осетии, проживающие в трех бараках в Назрани на улице Фабричная №№31, 35 и 37, еще 13 апреля 2019 года получили от чиновников мэрии требования выселиться. Жильцы бараков рассказали, что им некуда идти, так как альтернативное жилье им не предоставлено, а купить его на деньги, которые выделяются для беженцев, невозможно. 3 июня стало известно, что Магасский райсуд удовлетворил требование мэрии Назрани выселить из барака восемь семей вынужденных переселенцев. Их адвокат указала, что выселение, в том числе инвалидов, у которых нет жилья, противоречит Жилищному кодексу. Власти Назрани хотят на месте барака построить многоэтажный дом, пожаловались переселенцы.

Осенью 1992 года между осетинами и ингушами, проживавшими в Пригородном районе Северной Осетии, произошел вооруженный конфликт. По данным прокуратуры, в результате погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч жителей ингушской национальности были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, в большинстве своем осев в соседней Ингушетии, сообщается в справочном материале "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие".

Магасский районный суд Ингушетии вынес два решения о выселении шестнадцати семей из двух бараков в Назрани. Никому из них не предоставили альтернативное жильё, сообщил Telegram-канал "Полный ПЦ 2.0", который ведет команда Центра защиты прав человека "Мемориал".

Юрист Хадиджа Годоборщева (работала в ликвидированном по решению суда Правозащитном центре "Мемориал"*) не смогла присутствовать на заседаниях и направила от имени ответчиков обращение на требования администрации Назрани о выселение людей из бараков. Она указала, что у одного из жителей бараков действующий статус вынужденного переселенца. Некоторые семьи утратили такой статус, но не получали господдержку на приобретение собственного жилья, а семьи, которые получили господдержку, не смогли вернуться к местам прежнего проживания по независящим от них причинам (сёла Пригородного района Северной Осетии, откуда люди были выселены в 1992 году, всё ещё закрыты для проживания), говорится в сегодняшней публикации.

Годоборщева также сослалась на статью 40 Конституции РФ, которая гарантирует гражданам право на жильё, на аналогичные нормы международного права, и решение Европейского суда по правам человека, который признал выселение из жилья вынужденных переселенцев (даже если они этот статус утратили) нарушением статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на уважение частной и семейной жизни, жилища и корреспонденции). Ещё она ходатайствовала, чтобы суд оставил иск о выселении людей без рассмотрения, так как администрация не являлась надлежащим истцом, когда подавала первоначальный иск в 2021 году, отмечается в сообщении.

Согласно ЕГРН [Единый государственный реестр недвижимости] на данные бараки и на эти земли собственность никем не установлена, пояснила ранее "Кавказскому узлу" Годоборщева.

Судья Юрий Панченко отказал в удовлетворении ходатайства и принял к сведению только возражение, что один из ответчиков имеет статус вынужденного переселенца.

Суд вынес решение о выселении из бараков всех жильцов, кроме семьи Руслана Ахильгова, у которого есть статус переселенца. Суд признал бараки аварийными, создающими угрозу для жизни проживающих в них людей, но при этом не пояснил, как в таких условиях должна дальше проживать семья Ахильгова. Решения суда по всем трём баракам будут обжалованы в вышестоящей инстанции, отмечается в публикации.

На сайте Магасского районного суда указано, что заседания по искам администрации Назрани к частным лицам (в первом иске ответчиками указаны семь человек, во втором - 10) были назначены на 14.00 и 14.30 мск 25 июля, какие решение вынес суд, в карточке дела на 14.25 мск 26 июля не сообщается.

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* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.