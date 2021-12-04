YouTube заблокировал видео об основании Владикавказа на ингушских землях

04 декабря 2021, 18:54

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Человек, подавший жалобу в YouTube, воспользовался формальным поводом, чтобы скрыть неудобные для осетинской стороны свидетельства об истории Владикавказа, заявил автор ролика, перезаливший его после редактирования.

Как сообщал "Кавказский узел", в Пригородном районе Северной Осетии и Владикавказе за 12 дней, с 4 по 15 ноября, произошли три конфликта с участием ингушей и осетин. Осетино-ингушский конфликт остается нерешенным и может затянуться еще на десятилетия, заключили опрошенные "Кавказским узлом" североосетинские аналитики. Глава национально-культурного общества "Даймохк" Альберт Дарбазанов и правозащитник Тимур Акиев указали, что даже бытовые конфликты в Пригородном районе будут воспринимаются как межнациональные, пока местные ингуши чувствуют себя ущемленным меньшинством. Неразрешенный этнический конфликт остается почвой для внешне бытовых ссор, отметил и осетинский журналист Руслан Тотров.

Осенью 1992 года на территории Пригородного района и части Владикавказа произошел вооруженный конфликт между осетинами и ингушами: как проживающими в Осетии, так и жителями Ингушетии. По данным генпрокуратуры, пострадало более 8000 человек, из них погибли 618, получили ранения 939, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 года".

Видеохостинг YouTube заблокировал видео "Владикавказ. История основания", опубликованное на канале DAIV. В жалобе говорилось о нарушении авторских прав на кадры с панорамой современного Владикавказа, которые демонстрировались в часовом фильме в течение нескольких секунд, пояснил автор видео. "Формально он имел право на это, если данный отрывок является его авторской работой. Но фактически, конечно же, все понимают, чем руководствовался автор жалобы. Нужен был повод убрать этот фильм из кавказского медиапространства, что и было сделано", – заключил он.

Автор фильма, пожелавший остаться анонимным, уверен, что автору жалобы не понравилось освещение дискуссионного вопроса об исторической принадлежности земель, на которых возникла столица Северной Осетии. "Мною было сделано все возможное, чтобы фильм был от начала и до конца нейтральным. По итогу вышло так, что одна сторона обиделась, другая обрадовалась, но это лишь следствие предоставленных фактов, а не моей личной позиции по этому вопросу", – заверил автор канала DAIV. После блокировки он отредактировал фильм и опубликовал повторно, передали сегодня "Кавказ.Реалии"*.

В фильме цитируются исторические сочинения, а также газеты, путеводители XIX - начала ХХ веков, где говорится, что Владикавказская крепость основана у ингушского селения Заур, впоследствии заселенного осетинами, на которых полагалось российское командование при покорении Кавказа. Автор приводит и другую версию, согласно которой Владикавказу предшествовало именно осетинское селение, и опровергает ее как следствие путаницы. Так, по его мнению, люди, бывавшие во Владикавказе в XIX веке, видели бывшее ингушское селение населенным осетинами, и думали, что это потомки тех, кто застал основание основание Владикавказа в 1784 году. В фильме демонстрируются несколько карт конца XVIII - начала XIX веков, где указано, что в районе нынешнего Владикавказа проживали именно ингуши, а также вайнахская народность кисты. На картах обозначено и ингушское селение Заур. Однако именно вторая версия, об осетинском селении на месте Владикавказа, является официальной в Северной Осетии.

В комментариях к выпуску авторы канала DAIV указали, что "видео было заблокировано из-за страйка обиженных товарищей", набрав перед этим за сутки больше 50 000 просмотров. "Сейчас нужно всё делать сначала", пояснили авторы канала, попросив пользователей помочь восстановить эту статистику. По состоянию на 18.00 мск 4 декабря, у видео 50 617 просмотров, 5412 комментариев и 9,5 тысячи отметок "нравится".

Авторы комментариев поблагодарили автора фильма за труд. "Безграничное уважение человеку, который, не являясь ингушом и не имея личной выгоды говорить в пользу ингушей, потратил большое количество времени своей драгоценной жизни на такой колоссальный, скрупулезный труд! Просто ради правды и справедливости", - написал пользователь с ником Кисты-дзурдзуки. Его комментарий набрал 287 "лайков".

"Я надеюсь, справедливость восторжествует. Из поколения в поколение должно передаваться, что наши земли захвачены подлостью, используя нашу добросердечность", - высказался Adam Di, собравший 202 "лайка". "Каждый ингуш знает, что Владикавказ и Пригородный [район] - это ингушская земля. Нам с детства наши родители и дедушки-бабушки рассказывают это. Но не было столько фактов и документов у нас", - указала Zara, комментарий которой собрал 140 "лайков".

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