Стрельба из автомобиля. Стоп-кадр видео, размещенного в ТГ-канале Новости Осетии" 05.01.22, https://t.me/region15_info/13380?single

05 января 2023, 16:32

Опубликовано видео стрельбы на Черменском посту

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

На границе Ингушетии и Северной Осетии из автомобиля без регистрационных номеров велась стрельба в воздух, следует из опубликованных сегодня в Telegram видеороликов.

Машина проезжает мимо силовиков. Стоп-кадр видео, размещенного в ТГ-канале Новости Осетии" 05.01.22, https://t.me/region15_info/13380?singleИнформацию о стрельбе на Черменском посту опубликовал сегодня Telegram-канал "Новости Осетии". В частности, размещено видео, на котором автомобиль без номеров заехав на пост на большой скорости, проезжает рядом со стоящими сотрудниками полиции.

На другом видео, сделанном из салона машины, пассажир на заднем сидении берет в руки автомат и выпускает очередь в воздух. При этом автомобиль преследуют силовики.

Из третьей видеозаписи следует, что машина сотрудников полиции на трассе следовала в плотном окружении других автомобилей. На записи слышен приказ по громкоговорителю: "Остановитесь".

"Кавказский узел" не может подтвердить дату и место видеосъемки.

На сайтах и в соцсетях МВД по Северной Осетии к 16.30 мск не содержится информации о происшествии. 

"Кавказский узел" писал, что ликвидация двух постов ДПС в Ингушетии на границе с Северной Осетией в ноябре 2020 года вызвала опасения ингушских активистов. 

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Примечание:

"Председатель Совета тейпов Ингушетии ушел в отставку", "Мобилизация лишила контрактников с юга России возможности уволиться", "Власти Северной Осетии подтвердили гибель четверых военных на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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