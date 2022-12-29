29 декабря 2022, 21:36

Власти Северной Осетии подтвердили гибель четверых военных на Украине

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Младший сержант Михаил Котолов, рядовые Альберт Абаев, Равиль Хасаов и Ремик Каджаев погибли на Украине, сообщила пресс-служба главы Северной Осетии. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там как минимум 119 уроженцев республики. 

"Кавказский узел" писал, что Владимир Мрикаев стал 115-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Младший сержант Михаил Котолов, рядовые Альберт Абаев, Равиль Хасаов и Ремик Каджаев погибли на Украине, их родным переданы ордена Мужества, сообщила 28 декабря пресс-служба главы Северной Осетии на своем сайте. 

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 119 жителей Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов, муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

 "Два уроженца Дагестана убиты на Украине", "Стало известно о гибели чеченского силовика на Украине", "Два уроженца Северной Осетии погибли в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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