29 декабря 2022, 07:00

Военный из Северной Осетии погиб на Украине

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Cтарший сержант Владимир Мрикаев погиб на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 115 жителей Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 декабря стало известно, что в ходе спецоперации на Украине погибли Рустам Сулаймонов и Амиран Умашев. Власти на эту дату подтвердили гибель в зоне спецоперации гибель как минимум 114 военнослужащих из Северной Осетии.

В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб cтарший сержант Владимир Мрикаев, сообщил 28 декабря "15-й регион".

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло встретился с семьей Мрикаева и передал ей орден Мужества, которым он награжден посмертно, передала 28 декабря на своем сайте ВГТРК "Алания".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 115 жителей Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов, муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Администрация Моздокского района сообщила о гибели военного на Украине", "Жительница Владикавказа заподозрена в дискредитации армии", "Житель Северной Осетии погиб в зоне военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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