Два уроженца Северной Осетии погибли в военной операции

26 декабря 2022, 13:39

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Рустам Сулаймонов и Амиран Умашев погибли в зоне военной операции, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в боевых действиях не менее 114 жителей Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря администрация Моздокского района сообщила, что военнослужащий Александр Хохлов погиб на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель на Украине не менее 112 жителей Северной Осетии.

Уроженец Моздока Рустам Сулаймонов 1999 года рождения и уроженец села Предгорное Амиран Умашев 1990 года рождения погибли "при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции", сообщила сегодня администрация Моздокского района в своем телеграм-канале.

В каких именно регионах погибли Сулаймонов и Умашев, в публикации не уточняется.

5 октября Владимир Путин подписал законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 114 жителей Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов, муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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