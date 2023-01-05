Саид Джумагалиев. Фото с личной страницы в соцсети "ВКонтакте" https://vk.com/id65802390

05 января 2023, 14:10

Подтверждена гибель на Украине жителя Палласовки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Житель Палласовки Саид Джумагалиев погиб на Украине, сообщили власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине как минимум 194 военнослужащих из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что в ходе спецоперации на Украине погиб Ярослав Крапчетов из хутора Катасонов. На эту дату власти подтвердили гибель как минимум 193 военных из Волгоградской области.

В ходе спецоперации российский войск на Украине погиб 30-летний Саид Джумагалиев из города Палласовка, сообщил сегодня "Волгоград Онлайн" со ссылкой на администрацию Палласовского района.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 194 военных из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список погибших на Украине уроженцев СКФО и ЮФО. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жены мобилизованных волгоградцев пожаловались в прокуратуру", "Подтверждена гибель на Украине семи военных из Волгоградской области", "Десантник из Камышина погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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