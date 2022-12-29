29 декабря 2022, 00:15

Жены мобилизованных волгоградцев пожаловались в прокуратуру

 НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жительницы Волгоградской области заявили, что их мужья содержатся под стражей после отказа принимать участие в боевых действиях, при этом не получают медпомощи и достаточного питания. Жены мобилизованных волгоградцев попросили военную прокуратуру освободить их мужей, перевести их в другую часть и не задействовать в военных операциях.

Как писал "Кавказский узел", группа волгоградцев записала видеообращение к Владимиру Путину, в котором попросила его посодействовать, чтобы их родных, которые отправились в зону военной операции в рамках мобилизации, не направляли на передовую. Женщины пояснили, что их мужья и дети не имеют должных навыков, также у многих проблемы со здоровьем, однако их отправили на фронт без проведения медкомиссии.

Жены девяти мобилизованных из Волгоградской области направили в главную военную прокуратуру и главное военное следственное управление заявления о том, что их мужей поместили в "тюрьму для отказников" в  ДНР после того, как те 20 декабря отказались принимать участие в боевых действиях, сообщил 28 декабря Telegram-канал "Военный омбудсмен"

Со слов жен, мобилизованным не оказывают медицинскую помощь, угрожают расправой, также их подвергают пытке голодом, выдавая один рацион питания в сутки на всех девятерых.

"Просим незамедлительно принять меры по освобождению наших мужей из мест незаконного содержания. сообщить нам о местонахождении наших мужей и предоставить возможность общения с ними. Организовать проведение проверки по факту незаконного лишения свободы и явного превышения должностных полномочий", - говорится во фрагменте заявления, опубликованном  в Telegram-канале.

На период проверки они попросили прокуратуру направить их мужей на службу в другую часть и не направлять их в зону проведения военной операции. Также в заявлении говорится, что мобилизованным не выплачивается денежное довольствие.

"Кавказский узел" не может подтвердить изложенные в заявлении сведения и не располагает данными о реакции военной прокуратуры и военного следственного управления.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Семья мобилизованного из Калача-на-Дону подверглась давлению на фоне тяжбы с военкомом", "Жены мобилизованных волгоградцев огорошены мизерными суммами выплат", "Прокуратура признала незаконной мобилизацию студента из Волгограда",

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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