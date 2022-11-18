Волгоградцы попросили Путина отозвать с передовой их родных

18 ноября 2022, 17:01

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Группа волгоградцев записала видеообращение к Владимиру Путину, в котором попросила его посодействовать, чтобы их родных, которые отправились в зону военной операции в рамках мобилизации, не направляли на передовую. Женщины пояснили, что их мужья и дети не имеют должных навыков, также у многих проблемы со здоровьем, однако их отправили на фронт без проведения медкомиссии.

Как писал "Кавказский узел", мобилизованный волгоградец Виталий Кандалов добился проведения медкомиссии только после того, как обратился в суд. Медкомиссия приняла решение снизить категорию мобилизованному волгоградцу Виталию Кандалову на "ограниченно годен к военной службе".

Жены, сестры и матери мобилизованных волгоградцев обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой отозвать их мужчин с первой линии фронта в зоне военной операции, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*

Как следует из видео, размещенного сегодня в Telegram-канале "Осторожно, новости", обращение записала группа из 16 человек, среди которых один мужчина, зачитывает текст обращения одна из женщин. По данными авторов обращения, их родные, "не являющиеся профессиональными военными, не имеющие специальных навыков, должного обеспечения, находятся на передовой".

Мать одного из мобилизованных рассказала, что ее сын был ранен в голову и отправлен в госпиталь в Волгограде, но его вновь собираются отправить на передовую, несмотря на то, что у мужчины сильные головные боли. Она также заявила, что при мобилизации ее 45-летний сын не проходил медкомиссию, а выписки из больницы, в которых указано, что только в этом году он четыре раза был госпитализирован с различными заболеваниями, не приняли во внимание.

То, что "ни один мужчина из наших не проходил медкомиссию," подтвердила и зачитавшая обращение женщина, добавив, что у многих из мобилизованных есть проблемы со здоровьем.

"Мы не просим вернуть наших мужчин домой. Они не трусы, не дезертиры. Они, сознательно взяв повестки в руки, не прячась и не сбегая никуда, пошли защищать родину. Но они не профессиональные военные, они не прошли тот путь, который может дать им возможность уверенно чувствовать себя на первой линии, на передовой. Мы очень просим, Владимир Владимирович, возьмите ситуацию на контроль, разберитесь", – сказала представитель группы родственников мобилизованных.

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