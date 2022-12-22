Подтверждена гибель на Украине семи военных из Волгоградской области

22 декабря 2022, 22:36

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Майор Илья Дроков, старший прапорщик Андрей Загоруйко, старшина Евгений Макеев, сержанты Александр Балашов и Иван Чипилян, младший сержант Антон Миклашевич, ефрейтор Максим Семайкин погибли на Украине. С начала военной операции на Украине власти сообщили о гибели там не менее 183 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что старший лейтенант Павел Церковников, старший сержант Куанш Дускалиев, ефрейторы Яков Пятириков и Никита Ярда погибли на Украине, общее число погибших в ходе военной операции на Украине уроженцев Волгоградской области достигло 176.

Майор Илья Дроков, старший прапорщик Андрей Загоруйко, старшина Евгений Макеев, сержанты Александр Балашов и Иван Чипилян, младший сержант Антон Миклашевич, ефрейтор Максим Семайкин погибли на Украине, их родным переданы ордена Мужества, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте музея-панорамы "Сталинградская битва".

О гибели ряда из них ранее сообщали волгоградские СМИ.

Илья Дроков - родом из Палласовки, ему было 42 года. Погиб на Украине 12 сентября, сообщил 21 сентября "Блокнот Волгоград".

Евгений Макеев после окончания школы в Волгограде он закончил профессиональное училище и ушел в армию. Срочную службу проходил в пограничных войсках ФСБ — на сторожевых кораблях морской охраны в городе Каспийске. Демобилизовавшись, он вернулся в Волгоград, работал на предприятиях, женился, растил дочку.В 2021 году Евгений заключил контракт с вооруженными силами, а в этом году был направлен для участия в спецоперации на территории Украины.12 сентября он погиб. Ему было 37 лет, сообщило сегодня издание V1.

Антон Миклашевич после школы ушел служить в армию, после чего подписал свой первый контракт. С 2017 года он связал свою жизнь с Вооруженными силами России. 6 июля погиб на линии соприкосновения, указано в этой же публикации.

Александр Балашов родился в Палласовке. Отслужил в армии с 2010 по 2011 год. С 2011 года он проходил службу в подразделениях УФСИН России по Волгоградской области. Там он отслужил четыре года, в 2017-м пополнил ряды Вооруженных сил России. С мая 2019 года он уже был назначен командиром расчета.С февраля 2022-го участвовал в спецоперации. Погиб на Украине 4 июля, ему было 30 лет. у него остались жена и дочь, говорится в другой публикации издания от 9 июля. Максим Семайкин работал проводником поезда в РЖД, на военную операцию отправился добровольцем, чтобы обеспечить жену и дочь. погиб 2 сентября. Ему был 31 год, указано в публикации издания от 7 сентября.