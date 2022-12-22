Снайпер из Краснодарского края погиб на Украине

22 декабря 2022, 19:06

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Рядовой Владислав Ивженко погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Брюховецкого района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 62 уроженцев Кубани.

"Кавказский узел" писал, что уроженец станицы Анастасиевская Никита Шевцов стал 61-м уроженцем Кубани, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Снайпер мотострелкового взвода стрелковой роты, рядовой Владислав Ивженко, погибший в ходе военной операции на Украине, награждён орденом Мужества, награда передана его родным, сообщила сегодня администрация Брюховецкого района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 62 военных из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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