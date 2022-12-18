Военнослужащий из Славянского района погиб на Украине

18 декабря 2022, 10:11

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Уроженец станицы Анастасиевская Никита Шевцов погиб на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине не менее 61 военного из Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 декабря стало известно о гибели на Украине военнослужащего из из станицы Новоплатнировской Романа Попова. К этой дате власти подтвердили гибель как минимум 60 военных из Краснодарского края.

28-летний уроженец станицы Анастасиевская Никита Шевцов погиб во время спецоперции на Украине, он награжден Орденом Мужества, сообщила на своей странице в "Одноклассниках" школа хутора Бараниковский Славянского района Краснодарского края.

В публикации поясняется, что Шевцов был выпускником этой школы.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 61 военного из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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