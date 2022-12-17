Цветы около фотографии Романа Попова. Фото: администрация Ленинградского района https://vk.com/wall-203289033?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2

17 декабря 2022, 11:17

Власти сообщили о гибели на Украине сержанта из станицы Новоплатнировской

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Младший сержант Роман Попов погиб на Украине, сообщили власти Ленинградского района. С начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине не менее 60 военных из Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно о гибели на Украине военнослужащего из станицы Дмитриевской Дмитрия Емельчугова. Он стал, по меньшей мере, 59 военным, чью гибель в ходе спецоперации на Украине подтвердили власти.

В школе №11 станицы Новоплатнировской открыта мемориальная доска 23-летнего младшего сержанта Романа Попова, который погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщила администрация Ленинградского района Краснодарского края на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Попов является выпускником школы №11, он посмертно удостоен Ордена Мужества, сказано в публикации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 60 военных из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Пользователей Telegram удивили объемы помощи эвакуированным из Херсонской области на Кубань", "Власти подтвердили гибель на Украине 1000 жителей юга России", "Офицер из Кущевского района погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 декабря 2022, 10:23

  • Вице-премьер Дагестана раскритиковал подрядчиков за недостроенные медпункты

    Подрядные организации сорвали сроки введения в эксплуатацию некоторых фельдшерско-акушерских пунктов в Дагестане, хотя ранее они были четко обозначены, заявил вице-премьер республики Мурад Казиев. Медпункты остаются недостроенными в Цунтинском, Чародинском, Тляратинском, Цумадинском и других районах, уточнила глава Минздрава Дагестана Татьяна Беляева.

17 декабря 2022, 09:28

17 декабря 2022, 08:33

  • Военный из станицы Дмитриевской погиб на Украине

    Старший сержант Дмитрий Емельчугов из станицы Дмитриевской погиб на Украине, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине не менее 59 военных из Краснодарского края.

17 декабря 2022, 07:39

  • Сирота в Волгоградской области пожаловалась на предоставленное жильё

    Жительница поселка Рудня Анастасия Ходосевич, которая является сиротой, пожаловалась, что чиновники выделили ей квартиру с неисправной крышей, а также без горячей воды и отопления. В "Объединении по защите прав детей-сирот" заявили, что намерены через Следком добиваться, чтобы власти обеспечили Ходосевич качественным жильём.

17 декабря 2022, 06:45

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи