Власти сообщили о гибели на Украине сержанта из станицы Новоплатнировской

17 декабря 2022, 11:17

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Младший сержант Роман Попов погиб на Украине, сообщили власти Ленинградского района. С начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине не менее 60 военных из Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно о гибели на Украине военнослужащего из станицы Дмитриевской Дмитрия Емельчугова. Он стал, по меньшей мере, 59 военным, чью гибель в ходе спецоперации на Украине подтвердили власти.

В школе №11 станицы Новоплатнировской открыта мемориальная доска 23-летнего младшего сержанта Романа Попова, который погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщила администрация Ленинградского района Краснодарского края на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Попов является выпускником школы №11, он посмертно удостоен Ордена Мужества, сказано в публикации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 60 военных из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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