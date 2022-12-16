Четыре военных из Волгоградской области убиты на Украине

16 декабря 2022, 16:20

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Старший лейтенант Павел Церковников, старший сержант Куанш Дускалиев, ефрейторы Яков Пятириков и Никита Ярда погибли на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 176 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Алексей Абдрахманов стал 172-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Старший лейтенант Павел Церковников, старший сержант Куанши Дускалиев, ефрейтор Яков Пятириков, ефрейтор Никита Ярда погибли в ходе военной операции на Украине, их родным переданы ордена Мужества, сообщил 15 декабря музей-панорама "Сталинградская битва" на своем сайте.

Павлу Церковникову было 27 лет. В 2017 году он окончил инженерно-технологический факультет Волгоградского государственного аграрного университета, после чего пошел в армию, где дослужился до старшего лейтенанта. Стал командиром взвода минометчиков в одной из воинских частей, дислоцированных в Чеченской Республике. В конце лета стал участником специальной операции на Украине. 12 сентября близким сообщили о его гибели, сообщило 22 сентября издание V1.

Куаншу Дусалиеву было 33 года. После срочной службы в армии он подписал контракт. Служил в Ставропольском крае в должности замкомандира взвода. Погиб при 8 июля У военнослужащего остались двое детей: четырехлетняя дочь и семилетний сын., указано в публикации издания от 2 августа.

Яков Пятириков родился в Палласовском районе, был старшим снайпером стрелковой роты. Ранее он трудился судебным приставом У него остались жена и шестилетний сын, проинформировало издание 26 июля. мужчины остались жена и шестилетний сын.

Никита Ярда родом из Волжского, ему было 24 года, он погиб 30 августа, сообщило 14 сентября издание "Высота 102".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 176 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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