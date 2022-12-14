Уроженец Волгоградской области погиб на Украине

14 декабря 2022, 14:53

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Алексей Абдрахманов погиб на Украине и похоронен в Палласовском районе, сообщил глава муниципалитета. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 172 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря администрация Волжского подтвердила гибель на Украине двух горожан - Ивана Соколова и Максима Дьякова. Таким образом, с начала военной операции была подтверждена гибель на Украине не менее 171 уроженца Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Погибший на Украине 24-летний Алексей Абдрахманов похоронен в Палласовском районе, сообщил глава районной администрации Вячеслав Толмачев. "Похоронили его 11 декабря на кладбище хутора Старая Балка", - приводит сегодня его слова V1.ru.

По данным источника, близкого к ситуации, Алексей Абдрахманов отправился на военную операцию добровольцем, пишет издание.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 172 жителей Волгоградской области.

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