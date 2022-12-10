10 декабря 2022, 05:11

Власти сообщили о гибели на Украине двух волжан

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В школе №35 города Волжского открыты стенды с фотографиями погибших на Украине волжан Максима Дьякова и Ивана Соколова. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель не менее 171 уроженца Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря стало известно о гибели на Украине уроженца хутора Семичный Максима Зайнуллина. Таким образом официально подтверждена гибель на Украине не менее 169 уроженцев Волгоградской области.

В школе №35 города Волжского 9 декабря была открыта стена памяти "Герои с вечно русским сердцем", которая посвящена памяти выпускников, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. В фойе школы были открыты два стенда с фотографиями волжан Ивана Соколова и Максима Дьякова, пишет в телеграм-канале администрация Волжского.

В сообщении опубликованы фотографии стендов, на которых кратко приводится биография погибших военных. Иван Соколов родился в 2000 году, был старшим стрелком мотострелкового батальона, погиб в апреле в Мариуполе, посмертно представлен к Ордену Мужества. Старший лейтенант Максим Дьяков родился в 1991 году, погиб в августе при разминировании в Донецкой области.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 171 уроженца Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине трех военных из Ростова-на-Дону", "Двое мобилизованных из Дагестана погибли на Украине", "Власти Буйнакского района сообщили о гибели сапера на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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