Уроженец Волгоградской области погиб на Украине

05 декабря 2022, 21:07

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Максим Зайнуллин погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Котельниковского муниципального района. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель не менее 169 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря стало известно о гибели на Украине подполковника Александра Блинова, ефрейтора Владимира Ганюшкина, рядового Ивана Максимова. Таким образом официально подтверждена гибель на Украине не менее 168 уроженцев Волгоградской области.

Уроженц хутора Семичный Максим Зайнуллин погиб в зоне военной операции 23 ноября, сегодня состоялись его похороны. Максиму было 27 лет, сообщила администрация Котельниковского муниципального района в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 169 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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