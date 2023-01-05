Ярослав Крапчетов, фото: https://bloknot-kamyshin.ru/news/v-gorode-mikhaylovka-volgogradskoy-oblasti-prostil-1558678

05 января 2023, 07:35

Военнослужащий из Волгоградской области погиб на Украине

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Ярослав Крапчетов из хутора Катасонов погиб на Украине. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине как минимум 193 военнослужащих из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 января стало известно о гибели на Украине военного из Волжского Сергея Аверьянова. Он стал, по меньшей мере, 192-м военнослужащим из Волгоградской области, чью гибель подтвердили власти.

В ходе проведения спецоперации на Украине погиб Ярослав Крапчетов, сообщило 4 января издание "Высота 102".

Крапчетов был похоронен 4 января на малой родине, в хуторе Катасонов под Михайловкой. У него остались жена и маленький ребенок, передал "Блокнот Камышин".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 193 военных из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Жены мобилизованных волгоградцев пожаловались в прокуратуру", "Подтверждена гибель на Украине семи военных из Волгоградской области", "Десантник из Камышина погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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